Suspenden partidos de este día en Roland Garros por lluvia

Los organizadores del torneo Roland Garros anunciaron este la suspensión de los partidos de cuartos de final previstos para este miércoles, debido a la lluvia que caía sin cesar en París, por lo que estarían obligados a reprogramarlos, en principio, para el jueves.

Los partidos debían comenzar hacia las 14:00 horas locales con los dos últimos cuartos femeninos (Simona Halep vs Amanda Anisimova y Asleigh Barty vs Madison Keys), que debían ser seguidos de los dos últimos cuartos masculinos (Novak Djokovic vs Alexander Zverev y Dominic Thiem vs Karen Khachanov).

Los organizadores fueron retrasando en varias ocasiones el inicio de la jornada, de media hora en media hora, hasta su renuncia definitiva a poder jugar este miércoles.

La lluvia hizo su aparición el martes, perturbando por primera vez el programa en esta edición. AFP / K. Triboulliard

Ayer martes, la lluvia había hecho su aparición, perturbando por primera vez el programa en esta edición.

Una tormenta obligó a una interrupción de una hora y diez minutos durante los encuentros de cuartos que Rafa Nadal y Roger Federer ganaron a Kei Nishikori y Stan Wawrinka, respectivamente.

Este miércoles, el único tenis que pudo verse en Roland Garros fue a primera hora en los torneos de júniors y en el Trofeo de Leyendas, el que disputan figuras ya retiradas de este deporte.

Ninguno de esos partidos pudo terminar antes de que comenzara a llover.

Para la organización, este día pasado por agua tiene dos consecuencias negativas importantes.

La primera, los cambios de programa y el riesgo de atasco de partidos para los últimos días.

La segunda es de tipo económico, ya que el reglamento marca la posibilidad de la devolución total del dinero de la entrada si las condiciones meteorológicas impiden disfrutar menos de dos horas de partidos. En las dos pistas principales no se llegó a jugar ningún minuto.

