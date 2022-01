Super Bowl: Quién es Patrick Mahomes, estrella de Kansas City Chiefs

Kansas City Chiefs se prepara para la Final de Conferencia Americana en donde enfrentará a Cincinnati Bengals por un boleto al Super Bowl LVI y gran parte de sus esperanzas radican en su Quaterback estrella, Patrick Mahomes.

Ante Buffalo Bills, "Pat" Mahomes ya dio muestras de esa calidad que lo ha llevado a lo más alto del deporte en los últimos 4 años y ante los Bengals intentará repetir su brillante actuación.

Sin embargo, hay una pregunta que debemos responder con claridad...

¿Quién es Patrick Mahomes?

Patrick Lavon Mahomes II, nació un 17 de septiembre de 1995 en Tyler, Texas, Estados Unidos. Juega en la posición de Quarterback y es la estrella de Kansas City Chiefs.

Mahomes, a sus 26 años, ha logrado llevar a Kansas City a 4 finales de conferencia consecutivas, algo que ningún otro equipo ha podido conseguir en la historia. En ese lapso, ha disputado dos Super Bowl y ha ganado uno ante San Francisco 49ers, protagonizando una espectacular remontada ante Jimmy Garoppolo y compañia.

Durante su etapa preparatoriana, "Pat" Mahomes ya daba muestras de su increíble talento con el ovoide. Sin embargo, no era el único deporte en el que el oriundo de Texas era hábil.

Según algunos de sus profesores, Mahomes pudo haber sido profesional no solo en el futbol americano sino también en el basquetbol y en el béisbol, deportes que solía practicar al mismo tiempo, pero finalmente su madre lo impulsó a declinarse por el americano.

A pesar de ello, Mahomes siempre ha mostrado el amor que tiene por otros deportes y en 2018, Kansas City Chiefs le hizo firmar un contrato en el que se comprometía a dejar de jugar al basquetbol y al béisbol, además de otras actividades que podrían poner en riesgo su integridad física, luego de que el Quarterback compartiera un video suyo mostrando sus dotes para el baloncesto con sus amigos.

Lejos de molestarse, Patrick Mahomes lo ha tomado con humor e incluso ha posteado en sus redes contenido de él jugando basquetbol, pero en videojuegos.

Comprometido con la causa social

Patrick Mahomes, lejos de los reflectores, es un impulsor de las causas sociales y del altruismo. Durante sus partidos, suele llevar brazaletes y lejos de ser por moda, representan la solidaridad del deportista con las causas benéficas.

Mahomes tiene dos fundaciones ("15" y "Mahomies"), y los brazaletes que usa le han sido otorgados por niños enfermos que ha apoyado.

La fama lo abruma

En alguna ocasión, Austin Reiter cuando militaba en Kansas City, confesó que el vestuario no era consciente de la fama que había alcanzado Mahomes, hasta que un día el propio "Pat", mientras los demás hablaban de una película recién estrenada, él confesó que no la había visto y que suele esperar a que las grandes cintas estén disponibles para verlas en casa, debido a que no puede ir a ningún lado sin que los fans lo reconozcan.

A un paso de su tercer Super Bowl

Patrick Mahomes vive un gran momento y a sus 26 años podría presumir de tener una carrera con la que cualquiera soñaría. Sin embargo, su ambición no lo deja detenerse y está en la antesala a su tercer Super Bowl consecutivo.

Para llegar a la gran cita, deberá imponerse ante Cincinnati Bengals en la Final de la Conferencia Americana y así buscar su segundo anillo.

