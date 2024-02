Super Bowl 2024: ¿quiénes serán los invitados de Usher al show de medio tiempo?

El show de medio tiempo del Super Bowl es uno de los momentos que más atrae la atención del público en general, pues se busca tener un espectáculo bastante llamativo y al nivel de un evento tan importante que es visto por millones de personas alrededor del mundo.

Esta no será la primera vez que Usher tendrá una presentación durante el medio tiempo, pues en 2011 fue invitado especial durante la participación de Black Eyed Peas, pero ahora, será su turno de ser el artista principal en el Allegiant Stadium y también podría tener algunos artistas invitados.

Durante una presentación ante los medios el pasado jueves, el artista estadounidense no dio nombres sobre algunos otros cantantes con los que podría compartir escenario el próximo 11 de febrero, pero sí mencionó que podrían ser personas con los que ha colaborado a lo largo de su carrera.

“Creo que me lo puse fácil cuando decidí incluir artistas en canciones que se convirtieron en éxitos. Eso me dio la mayor inspiración. Definitivamente, he pasado por muchas ideas de quién podría pasar este momento conmigo”, mencionó.

En su larga trayectoria, Usher ha colaborado con artistas como David Guetta, Ludacris, Pitbull, Justin Bieber y muchos más, por lo que además del gran show que el artista puede ofrecer solo, tiene una gran baraja de posibilidades para hacer aún más vistosa su presentación.

Cabe destacar que días antes del show, Usher lanzará su nuevo albúm, por lo que la exposición mediática que le dará la presentación en el medio tiempo del partido entre Kansas City y San Francisco podría ayudarlo a tener un mejor alcance en su nuevo proyecto, pues no hay que olvidar que lleva mucho tiempo fuera del ojo público.

Aunado a esto, el artista anunció su gira “Past Present Future”, en la que recorrerá 24 ciudades de Estados Unidos a partir del 20 de agosto.

