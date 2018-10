Suiza se impone a Islandia en la Liga de Naciones

Suiza ganó en Reikiavik (1-2) y restableció sus opciones de alcanzar la fase final de la Liga de Naciones a costa de Islandia, que se despidió de la máxima categoría del torneo y la próxima edición formará parte de la Liga B.

Haris Seferovic y Michael Lang propiciaron la victoria del conjunto de Vladimir Petkovic, que iguala a puntos a Bélgica, que tiene un partido menos, en la clasificación del Grupo 2.

Islandia, por su parte, cuenta sus partidos por derrotas. Tres reveses que han condenado al conjunto de Erik Hamrén a la segunda categoría.

Suiza se benefició del lastre que atraviesa el conjunto nórdico. Islandia no ha ganado ninguno de sus últimos diez partidos. Ha encajado once goles en los tres partidos que ha jugado y no había logrado marcar hasta este lunes, cuando acortó distancias en el duelo frente Suiza.

Islandia mantuvo el tipo durante la primera mitad, en la que no hubo acierto por ningún lado y todo cambió tras el descanso, cuando el orden se rompió.

Fue siete minutos después del intermedio cuando el cuadro helvético tomó ventaja cuando Granit Xhaka envió un centro dentro del área rival que aprovechó Haris Severovic para, de cabeza, batir a Hannes Thor Halldorsson.

El cuadro local intentó reaccionar pero sin síntomas de confianza. El cuadro suizo se sintió cómodo sobre el césped y después de varias advertencias sin culminar amplió su ventaja en el minuto 67.

Seferovic inició la jugada. Envió un centro al área local. La pelota le llegó a Xherdan Shaqiri que prolongó el pase para que lo aprovechara Michael Lang y marcara el segundo.

Islandia marcó su primer gol en la competición en el minuto 81 gracias a un robo de balón en el centro del campo. Alfred Finnbogason progresó, se hizo espacio para el disparo y ejecutó un preciso tiro que superó a Yvon Mvogo.

