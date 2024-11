Ayer lunes 11 de noviembre, un famoso streamer, que de acuerdo con la agencia AP no cuenta con algún tipo de experiencia en el futbol profesional, debutó con el Deportivo Riestra en el empate de 1-1 contra el Vélez Sarsfield, en actividad de la Liga Argentina.

Conocido como Spreen en redes sociales, Iván Buhajeruk fue contratado hace dos meses y ayer debutó como titular del equipo Riestra, sin embargo, salió de cambio por Gustavo Fernández cuando se cumplió el primer minuto del encuentro.

Pese a que la acción generó numerosas reacciones en redes sociales, el insólito evento desató todo tipo de críticas. Por ejemplo, el exfutbolista argentino Juan Sebastián Verón indicó en su cuenta de Instagram que fue "Una falta total de respeto al futbol y a los futbolistas".

Para Braian Romero, delantero del rival Vélez, "El mensaje para los chicos es que hoy el televisor les mostró un atajo y no es ese. Hoy fue una falta de respeto hacia el futbol, creo que lo que ha pasado hoy es un mensaje erróneo que le damos a la sociedad, a los chicos, a los que lo intentan hasta lo último. Hoy me tocó ir a ver a un selectivo de chicos que venían de otras provincias en la Villa Olímpica, y se iban frustrados porque no llegaban. Eso es el futbol, intentarlo hasta lo último, dejar a tu familia y viajar 10 horas. Hoy mostramos un mensaje erróneo a los chicos que vienen abajo. Desde mi punto de vista decirles que ese no es el camino".

También los cibernautas no pudieron ocultar su molestia y lo tundieron con mensajes: "Yo, enojado, cuando vi a Spreen titular: mataron el futbol son impresentables" , dijo el usuario @RoMorista. "Gestión Chiqui Tapia", señaló @LaGloriaXeneize, en referencia al presidente de Asociación del Futbol Argentino (AFA), objeto constante de comentarios negativos. Por su parte, para @Lupinatti "Uno piensa que el torneo argentino no puede estar peor, pero cada día te sorprende con algo más insólito. Qué vergüenza de futbol @LigaAFA. Lo que hicieron con Spreen es pasar cualquier límite".

