Stiven Barreiro, motivado por jugar ante América

Atlas se prepara para enfrentar en cotejo amistoso al América, en Chicago el próximo domingo, encuentro que aseguró Stiven Barreiro, servirá mucho para seguir en actividad y ante un equipo que está punteando la Liga MX, dejará muchas cosas positivas porque serán exigidos.



"Esta semana no hay competencia, pero igual, tenemos un partido en Estados Unidos que es importante y vamos a ganar, con la misma responsabilidad de los partidos que vienen. Es importante enfrentar al América, tomamos este encuentro con mucha responsabilidad, siempre los encuentros con América son aparte. Vamos bien, esta semana ha sido positiva y esperamos hacer una presentación importante en Chicago".



Barreiro aseguró que está listo para ver actividad, lo cual desea porque en el tiempo que estuvo fuera, la desesperación le llegó por momentos, ya que quería estar colaborando para obtener buenos resultados y ante América, dice saldrá motivado a jugar por la calidad que tiene el rival.



"La lesión está superada. Fue un pequeño desgarro y son momentos de desesperación, pero cuando el equipo hace las cosas bien, se siente satisfacción. Son momentos de ansiedad de querer ganar el partido, de definirlo y los equipos aprovechan los descuidos de nosotros".



En una semana todo le dio vuelta al Atlas, ya que antes la mentalidad estaba centrada en buscar abandonar el tema del descenso, pero dos buenos triunfos le cambian completamente el panorama.



"Nosotros pensamos en Liguilla, estamos ahí y, ¿por qué no pensar en Liguilla? Hubo un momento en que Atlas tuvo que pensar en el descenso, pero se vinieron los triunfos consecutivos y ahora pensamos en Liguilla".



Respecto a la presencia de Rafael Márquez con el equipo, Barreiro manifestó es positivo por donde quiera que se le quiera ver, ya que siempre dejará enseñanza hasta intercambiar puntos de vista sobre lo que se debe hacer en el terreno de juego.



"Ojalá el "Káiser" ya pueda jugar, sería lindo tenerlo, él siempre nos motiva en sus charlas, sobre todo a los jóvenes y entrenar con él, siempre nos deja enseñanza. Es un jugador importante para nosotros, esperamos que cuando tenga la posibilidad esté con nosotros. A mí me motiva entrenar con un referente como Rafa, nos habla bien en las charlas y es importante".



El Zorro ha aprovechado muy bien el tema de las fechas FIFA, ya que en la primera ajustaron el tema físico, lo cual ahora no es problema y tienen fondo para jugar como desea el técnico, así como para darle un buen final a los encuentros.



"El equipo ha trabajado muy bien, estamos bien físicamente, me siento bien y para eso trabajamos, creo que todos los partidos hay que salirlos a ganar, pensar en sumar de tres, salir del descenso y pensar en Liguilla".