Siempre seré hincha de Chivas: JJ Macías

El delantero José Juan Macías ha brillado este torneo con el León, pero no olvida que se formó como jugador en Chivas, a quienes anotó ayer sábado con los Panzas Verdes, que cayeron por 2-1 ante el Rebaño

"No me costó nada callarlo", dijo el delantero sobre su anotación, que no celebró.

"Nací aquí, soy hincha de Chivas, más allá que esté en León, que ellos me dieron la oportunidad, les he tomado cariño, pero siempre voy a ser hincha de Chivas", aseguró.

Así, Macías parece firmar la paz con el Guadalajara, luego de que el delantero causara polémica el pasado mes de febrero criticando la atmósfera que vivió en el vestidor de Chivas afirmando que "El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano".

El jugador de 19 años es el mejor anotador mexicano del Clausura 2019 con ocho tantos en su registro personal.

Macías fue prestado a los Panzas Verdes por un año a partir de este torneo con una opción de compra que rondaría los 15 millones de dólares, una cifra que hace cuatro meses podía calificarse de excesiva, pero que el delantero ha hecho parecer razonable con sus goles.

