Si me viera a mí mismo como un perdedor tendría un problema: Klopp

El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, rechazó hoy viernes que haya tenido una carrera sin suerte tras perder sus últimas seis finales como técnico.

"Si me viera como un perdedor, entonces tendríamos todos un problema", dijo Klopp hoy viernes en la rueda de prensa previa a la final de la Liga de Campeones contra el Tottenham en Madrid mañana dábado.

"Pero no lo veo así", añadió el técnico alemán, al ser preguntado si pensaba haber tenido una carrera sin suerte.

"No he tenido tanta mala suerte en mi carrera hasta ahora", aseguró Klopp, recordando que "desde 2012, aparte de 2017, he estado cada año en una final con mi equipo".

Desde que ganó la Copa de Alemania en 2012, Klopp ha perdido después con diferentes equipos en finales de Liga de Campeones (2013, 2018), de Copa de Alemania (2013, 2014), de Copa de Inglaterra (2016) y de Europa League (2016).

"Lo que ha pasado en el pasado también me da confianza", aseguró el técnico del Liverpool, para el que "si se trabaja para que la suerte llegue, a veces ésta llega".

"No considero que haya tenido mala suerte, me siento bien".

"No considero que haya tenido mala suerte, me siento bien", insistió un sonriente Klopp, ante la posibilidad de jugar una nueva final de 'Champions' tras la derrota del pasado año contra el Real Madrid 3-1.

"Aprendimos mucho" de esa final, aseguró Klopp, para el que la derrota en Kiev "fue como un punto de partida para los siguientes pasos".

El técnico alemán del Liverpool se mostró en todo momento sonriente y distendido durante la rueda de prensa.

"Estamos en la final de la Champions, para mí es el partido más importante del futbol mundial a nivel de clubes así que es normal que esté de buen humor", aseguró Klopp.

El entrenador de los Reds rechazó la etiqueta de favorito, asegurando que "antes del partido no veo aquí mucho ventaja".

"Durante el partido podemos intentar abrir espacios, utilizar de una manera o de otra el juego, pero eso hay que verlo en el partido", afirmó.

Klopp, que ve a su equipo "más maduro", respecto a la final del pasado año, adelantó que su delantero Roberto Firmino está en condiciones para jugar.

"Sí, está listo. Otra cosa es que vaya a empezar el partido, pero está en perfecta forma", afirmó.

RR