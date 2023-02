Shocker anuncia su retiro de la lucha libre

Shocker, una de las últimas grandes figuras de la Lucha Libre en México anunció hace unos días su retiro de manera oficial, una decisión que de inmediato generó tristeza entre los fanáticos al deporte de los encordados.

El '1000% Guapo', quien recibió un homenaje en su natal Guadalajara, agradeció el apoyo de los aficionados en sus más de 30 años sobre el ring y aseguró que la decisión de su despedida es por motivos de salud.

"Me estoy rehabilitando, estoy esperando cirugía. Vamos a esperar a que todo salga bien, que se hagan de forma correcta las operaciones, aunque ya no para regresar a luchar, sino a dar un poco de lo que me dio la lucha libre", mencionó Shocker.

En los últimos meses, el nombre de Jair Soria, nombre real del luchador ha sido recordado por múltiples escándalos, que le han ido quitando fechas en diferentes empresas del deporte espectáculo.

Dentro de las principales lesiones que Shocker tiene como objetivo tratar ya fuera del cuadrilátero se encuentra una en la mandíbula, misma que se provocó en una función con su compañero de profesión Diamante Azul.

