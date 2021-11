Steve Simon, presidente de la WTA, reiteró, en una carta al embajador de China en Estados Unidos, su intención de eliminar los torneos en su país si no se esclarece el caso de la jugadora Shaui Peng.

La tenista, ex número uno del mundo en dobles, se encuentra desaparecida desde que el pasado 2 de noviembre denunciara abusos sexuales por parte del ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli. Solo medios afines al gobierno de China han distribuido imágenes de Peng en los últimos días en paradero desconocido, en tanto que la WTA se ha intentado poner en contacto con ella sin éxito.

Simon, en una carta al embajador chino en EU, le ha pedido que se permita a Peng abandonar el país o tener una reunión con ella, sin nadie más en la sala, para confirmar que se encuentra bien, y que se tome en serio y se investigue su acusación de abuso sexual al exlíder chino.

"Si nuestras peticiones no se cumplen, no tendremos otra opción que reconsiderar si volveremos a jugar en China de nuevo. Si Shuai Peng no está segura, no puede viajar o hablar con libertad, no tenemos ninguna seguridad de que nuestras jugadoras puedan estar seguras en ese país", dijo Simon.

OF