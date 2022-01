Serie del Caribe: México falla en su estrategia ante Venezuela

Además de haber sufrido su segundo descalabro consecutivo en la Serie del Caribe 2022, el equipo mexicano falló a la ofensiva. Sólo pudieron conectar cuatro imparables en la derrota ante Venezuela y deberán corregir su estrategia lo antes posible.

"Jugamos un duelo que no esperábamos. Seguimos fallando a la hora de producir las carreras, a la hora de batear. Hay que hacer los ajustes lo más rápido posible. No tengo argumentos para decir por qué están fallando. Hay plena confianza en ellos, son tremendos bateadores. Quizá no hemos hecho el ajuste necesario con gente en base", explicó el manager Roberto Vizcarra tras la derrota de sus pupilos ante Venezuela.

Ahora el cuadro mexicano tiene marca de 0-2 y está hundido en el fondo de la clasificación. Aún restan tres juegos, pero su pase a las Semifinales corre peligro. Desde 2019 el torneo se ha disputado con seis equipos y, para avanzar a la siguiente etapa, han necesitado de por lo menos dos victorias en Fase de Grupos.

"No estaba en el script que íbamos a perder los primeros dos juegos. Pero el sistema de competencia nos permite todavía estar en la pelea. Hay que ganar el día de mañana, pensar en los dos siguientes juegos y esperar combinaciones para meternos a la Semifinal", comentó Vizcarra.

En cuanto a los ajustes del pitcheo, el manager del equipo mexicano aseguró que será necesario atacar la zona lo antes posible para tratar de estar arriba en la cuenta y dominar a los adversarios.

"En el pitcheo hemos estado abajo en la cuenta en todo momento y los rivales lo han aprovechado. Necesitamos atacar más la zona, lo más rápido posible, para poder manejar el siguiente lanzamiento. Es parte del beisbol y necesitamos trabajar más en eso", concluyó.

México se mide este domingo a las 8:00 horas ante un combinado de Colombia que llega con marca perfecta de dos triunfos. Javier Solano tomará la responsabilidad en la lomita y buscará encaminar al cuadro azteca a su primera victoria del torneo.

