Serie Mundial 2020: Curiosidades de las Grandes Ligas

Esta noche arranca la Serie Mundial 2020, que no es más que la final del beisbol en las Ligas Mayores, y aquí te explicamos los puntos básicos que debes saber para que no te quedes fuera de la conversación con tus amigos, porque es de lo que se hablará durante los siguientes días.

¿Por qué se llama Serie Mundial si es de una Liga sólo con equipos de Estados Unidos y Canadá?

A inicios del siglo pasado, cuando el beisbol empezaba a jugarse de manera organizada, los directivos del beisbol estadounidense le pusieron ese nombre con algo de soberbia, pues aseguraban que ningún otro torneo tenía mejor nivel que el de ellos, así que el campeón podría considerarse el mejor equipo del planeta, por lo que le pusieron Serie Mundial.

La serie es disputada por el campeón de la Liga Americana y la Liga Nacional, que son las dos grandes divisiones en las que están repartidos los 30 equipos de las Ligas Mayores. La Nacional es la más vieja (fue fundada en 1876) y de sus primeros equipos sólo sobreviven los Braves de Atlanta y los Cubs de Chicago. Es más tradicional, porque en esta batea el pitcher, quienes no suelen ser buenos en esta arista del juego.

La Americana, que se organizó como una competencia a la Nacional, data de 1899. Aquí, de sus franquicias originales sobreviven los Orioles de Baltimore, los White Sox de Chicago y los Tigers de Detroit. Aquí se busca más espectáculo, por lo que no batea el pitcher. En su lugar lo hace un bateador designado, cuya única labor es esa. Aunque al inicio eran competencia, en 1903 decidieron fusionarse y crearon la Serie Mundial para definir al campeón. Salvo algunas excepciones, siempre es campeón el primer equipo que gane cuatro partidos, de siete posibles.

La primera edición fue ganada por los ya desaparecidos Americans de Boston, sobre los Pirates de Pittsburgh, cinco juegos a tres. El equipo que más veces ha ganado la Serie Mundial son los Yankees de Nueva York, quienes tienen 27 títulos, aunque no se coronan desde 2009. Les siguen los Cardinals de San Luis, con 11.

¿Cuánto dura un juego de la Serie Mundial?

Ahora, saber cuánto dura un partido de beisbol es imposible, porque es uno de los pocos deportes que no tiene reloj. En promedio, puede durar entre tres horas y tres horas y media, pero todo depende de lo que tarde en ponerse out a cada bateador. El juego consta de nueve entradas, que no son más que oportunidades de batear para cada equipo. El turno cambia cuando se pone out a tres jugadores. Si hay empate después de las nueve entradas, se juegan extra innings hasta que haya ganador, porque en este deporte no existen los empates.

¿Por qué la Serie Mundial 2020 se jugará en Arlington, Texas?

En esta ocasión, todos los partidos de la Serie Mundial se disputarán en el Global Life Field de Arlington, casa de los Rangers de Texas, debido a la pandemia de COVID-19. Usualmente, la Serie Mundial se disputa en los estadios de ambos contendientes. El de mejor récord recibe cuatro y el otro tres, en la modalidad 2-3-2, pero esta vez será así para tratar de evitar contagios de coronavirus.

Tras los dos primeros partidos (martes y miércoles), habrá un día de descanso. Se jugará viernes, sábado y domingo (este último, en caso de ser necesario). Se descansará el lunes y se volvería a jugar martes y miércoles de la siguiente semana.

Ahora sí, ya estás listo para disfrutar la Serie Mundial entre los Rays de Tampa Bay, campeones de la Americana y quienes van por su primer título (sólo han jugado una Serie Mundial y la perdieron), y los Dodgers de Los Ángeles, monarcas de la Nacional, quienes buscan su séptima corona, pero primera desde 1988. Sí, están peor que el Cruz Azul, porque han jugado 18 Series Mundiales y perdieron 12.

Con los californianos estarán los pitchers mexicanos Julio Urías y Víctor González, ambos relevistas. En total, 16 mexicanos han jugado la Serie Mundial, también llamada "Clásico de Otoño".

