Sergio Ramos ya fue registrado ante la Liga MX

Este martes, oficialmente fue registrado Sergio Ramos en la Liga MX como jugador de los Rayados de Monterrey, por lo que a partir de este momento el español podrá ver actividad en cuanto el técnico lo decida. Tras ser anunciado de manera oficial el pasado 6 de febrero como el fichaje “bomba” de la Liga MX, el sevillano por fin podrá debutar en el torneo, despertando la ilusión de no solo los aficionados de Monterrey, sino de toda la liga, quien estará pendiente de la participación de Ramos con la “Pandilla”.

Con imágenes del defensor español entrenando en El Barrial, el centro de entrenamiento de la “Pandilla”, los Rayados anunciaron en redes sociales que Ramos fue registrado en la página oficial de la Liga MX.

Allí, quien fuera capitán y ganador de cuatro Champions League con el Real Madrid aparece en la sección de defensores del Monterrey junto a sus datos biográficos y otros que señalan su edad (38 años), su fecha y lugar de nacimiento (30/03/1986 en Sevilla, España), su estatura (1.83) y su peso (80 kg).

Desde luego, su registro es un avance importante en poder ver a Ramos hacer su debut como jugador de Rayados, ya que ahora, lo único que lo detiene, es saber si está en el nivel adecuado físicamente para aguantar los 90 minutos o más que dure un partido.

En su llegada, el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 confesó que necesitaba de dos a tres semanas para ponerse a punto físicamente y a partir de ahí, ser considerado para las convocatorias de Martín Demichelis. A continuación, te presentamos los siguientes partidos del Monterrey y cuándo podría debutar Ramos.

¿Cuándo debutará Sergio Ramos con Monterrey?

Si bien no hay una fecha oficial, se espera que Sergio Ramos debute con la camiseta albiazul antes de la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, donde Rayados enfrentará al ganador de la serie entre Saprissa y Vancouver Whitecaps.

Por ende, estas son las siguientes opciones para ver al español debutar en Liga MX.

- Jornada 8: sábado 22 de febrero, Rayados vs Atlético de San Luis (Estadio BBVA)

- Jornada 9: martes 25 de febrero, Rayados vs Mazatlán (Estadio El Encanto)

- Jornada 10: domingo 2 de marzo, Rayados vs Santos Laguna (Estadio BBVA)

ML