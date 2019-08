Serena Williams y Federer avanzan a octavos de final del US Open

Serena Williams y Roger Federer avanzaron sin complicaciones a octavos de final del US Open, que este viernes espera ver al campeón defensor Novak Djokovic recuperado de una lesión en el hombro.

El suizo -ganador de 20 Grand Slam, seis de ellos en Estados Unidos- sentenció cómodo el partido ante Daniel Evans con un doble 6-2, 6-1, mientras que la estadounidense tampoco obtuvo resistencia y venció a la checa Karolina Muchova por 6-3, 6-2.

Ambos jugadores, miembros de la élite del tenis, trastabillaron en su comienzos en el US Open, sin que eso haya representado algún peligro para su permanencia, pero hicieron los ajustes necesarios para arrasar en su camino a la siguiente ronda.

¡Expreso ����! ⏲️@rogerfederer jugó hoy el tercer partido más corto de su carrera en el #USOpen y ya está en octavos de final ���� — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) August 30, 2019

"Tuve mucha intensidad hoy, lo que es bueno", dijo Williams sin querer darse una calificación.

¿Algún ajuste, Federer? "Nada, tienes que confiar en tu equipo, en tus calentamientos, en todo lo que vienes haciendo por tanto tiempo", dijo el jugador que enfrentará al ganador del duelo entre el español Pablo Carreño-Busta y el belga Davud Goffin (15). "Preveo que será un partido difícil, no como hoy", adelantó.

Estos dos duelos abrieron la tercera ronda, que terminará con el partido de 'Nole' ante el estadounidense Denis Kudla.

Si Serena pudiera elegir, jugara de día siempre para poder ver a su bebé, que recibe y despide a su mamá con la misma palabra: "byeeee". "Cada noche rezamos juntas y nos contamos historias y eso lo he extrañado en la noche, así que no me interesan las condiciones de jugar en el día", declaró la tenista.

JM