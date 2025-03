Ser campeón olímpico ayuda para liderar en el COI: Thomas Bach

El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, que comparte con su sucesora Kirsty Coventry haber sido campeón olímpico, considera que esa condición “ayuda tremendamente” para ejercer el cargo.

La zimbabuense, doble campeona olímpica en natación, fue elegida el jueves como próxima presidenta del COI, a partir de junio.

“Ser campeón olímpico me ayudó tremendamente en mis encuentros con los líderes políticos. Te miran de manera diferente, entras en una reunión y no tienes que explicar por qué estás allí. No eres un cargo más, no tienes que defenderte. La gente tiene más curiosidad por ti que tú por ellos”, argumento Bach, oro en esgrima por equipos en Montreal’76.

Entre los candidatos a presidente del COI en las elecciones del jueves, solo Coventry y el británico Sebastian Coe eran campeones olímpicos.

En una conferencia de prensa al término de la 144 Sesión en Costa Navarino, el presidente opinó que la elección de Coventry, primera mujer y africana que estará al frente del COI, es más una muestra más de globalidad que del avance de la mujer.

“La paridad de género es solo una pieza del rompecabezas. Hubo antes de mí ocho presidentes y todos fuimos europeos menos un estadounidense y esto no reflejaba la diversidad del Movimiento Olímpico. Esta elección es, sobre todo, un compromiso con la globalidad”, indicó.

“El resultado es una demostración de buen gobierno y de que el COI tiene una organización verdaderamente global”, insistió.