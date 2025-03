Juegos Olímpicos: Habrá "nuevo orden mundial" antes de Los Ángeles 28

Thomas Bach reconoce que siente una calma extraña en sus últimas semanas como presidente del COI, incluso cuando un “nuevo orden mundial” gana impulso antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El 20 de marzo se elegirá a su sucesor, quien heredará un COI financieramente seguro con futuros anfitriones olímpicos que hoy parecen estables y confiables.

Aún así, el evento más importante para el próximo presidente del COI, los Olímpicos de 2028, parece que desafiarán la fe de Bach en el poder de la justa para unir al mundo en una competencia pacífica y de aceptación mutua.

“Estamos en la creación de un nuevo orden mundial, y esta creación... sucederá con un estruendo”, dijo Bach esta semana, pero sin criticar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las políticas emblemáticas de Bach han sido la paridad de género y la aceptación inclusiva de todos los 206 equipos nacionales, además de los atletas refugiados. La neutralidad política es un ideal al que Bach se aferra, incluso cuando Trump ha advertido que podrían negarle visas a atletas basándose en las interpretaciones de género del gobierno.

“También estoy convencido de que el presidente Trump y su administración apoyarán plenamente los Juegos Olímpicos”, dijo Bach. "Le gusta el deporte, así que ahí no veo un riesgo".

El pueblo estadounidense, añadió Bach, "aprecia y ama que los Juegos se traten de deporte, pero son más que deporte. Querrán dar la bienvenida a los atletas de todo el mundo".

El COI ha defendido a las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yu-ting —medallistas de oro olímpicas de París—. Ambas fueron descalificadas de los campeonatos mundiales de 2023 organizados por la Asociación Internacional de Boxeo, respaldada por Rusia, argumentando que no pasaron las pruebas de elegibilidad.

"Estas dos boxeadoras nacieron como mujeres, fueron criadas como mujeres, compitieron como mujeres y nadie ha afirmado siquiera que sean transgénero", indicó Bach.

"Lo que sucedió allí fue una campaña de desinformación liderada por Rusia que distorsionó la verdad, los hechos y ahora tenemos esta desafortunada situación en la que estas dos atletas son consideradas transgénero. 'Pero no lo son'".

Antes de los Juegos Olímpicos de París, Bach advirtió sobre tendencias "profundamente perturbadoras", incluyendo "intereses propios estrechos que prevalecen sobre el estado de derecho".

"Lo que veo es una discusión muy acalorada en Estados Unidos", aclaró Bach. "Pero esto es algo que corresponde a los ciudadanos de Estados Unidos. Nuestros valores son muy claros y sobre esos valores se basan los Juegos Olímpicos".

Bach, quien ha sido presidente del COI desde 2013, lideró al organismo a través de dos Juegos impactados por el Covid-19; uno ensombrecido por tensiones políticas entre las dos coreas; las afectaciones por el dopaje ruso y la agresión militar; y otro que casi implosionó con la caótica organización en Río de Janeiro y que incluso llevó al COI a acusaciones de compra de votos.

"Estoy experimentando el primer período durante mi presidencia en el que no tengo un problema existencial de los Juegos Olímpicos o del Movimiento Olímpico en mi escritorio", dijo Bach.

El abogado alemán de 71 años y medallista de oro olímpico en esgrima en 1976 dejará el cargo en junio.

"Estoy en forma y muy feliz, en excelente salud".

Una decisión clave al inicio de la presidencia de Bach fue extender los derechos de transmisión de NBC en Estados Unidos hasta 2032. Renovar o encontrar un nuevo socio será una decisión importante para el próximo presidente. Bach sugirió que una red de transmisión gratuita es importante.

"Se puede decir sobre la transmisión de streaming: 'Están pagando mucho dinero, vayamos por la transmisión'. Pero, ¿qué significa eso para nuestros valores?", indicó Bach. "Los Juegos Olímpicos deben ser accesibles para todos y no solo para aquellos que pueden permitírselo. Este equilibrio hay que encontrarlo".

El COI también debe renovar su lista de patrocinadores de primer nivel después de que tres patrocinadores japoneses se retiraran el año pasado. ¿Tomaría el COI una posición sobre firmar con una empresa de Elon Musk como Starlink?

"Por lo que veo, él está ocupado con otras cosas más que pensar en el patrocinio olímpico", dijo Bach. "No estudié este tipo de pregunta".

Abuchear el himno de Estados Unidos en eventos deportivos se está volviendo rutinario en Canadá, y esta semana el primer ministro saliente Justin Trudeau dijo que no parará.

Un partido de hockey entre EU y Canadá es probable el próximo febrero en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, quizás por la medalla de oro.

"Esto (abucheos) no serían buenos para la televisión y esto iría en contra de los valores olímpicos", dijo Bach, prediciendo que "todos los equipos, todos los atletas, disfrutarán del respeto y apoyo del público".

Rusia fue excluida de todos los deportes de equipo en París y su camino de regreso al hockey sobre hielo, el deporte de invierno favorito de Vladimir Putin, no está claro.

El tema más amplio de la participación rusa en Milán-Cortina es para el sucesor de Bach, aunque su administración ya ha instado a los organismos de deportes de invierno a que revisen las prohibiciones generales.

"La misión del Movimiento Olímpico es unificar", dijo. "Esto es algo que las federaciones de deportes de invierno deberían estudiar muy cuidadosamente".

Bach y su predecesor Jacques Rogge fueron atletas olímpicos que ascendieron para representar al COI ante varios jefes de estado.

"Ese es uno de los privilegios como presidente del COI, que puedes hablar con todos por teléfono", dijo Bach. "No he experimentado ninguna situación en la que alguien haya dicho: 'No estoy interesado en hablar'".

El potencial de Bach como futuro líder olímpico fue claro desde 1981, cuando él y Sebastian Coe, candidato para sucederlo, ayudaron a representar a los atletas en una reunión clave del COI en Baden-Baden, Alemania Occidental.

Más tarde trabajó para Horst Dassler y Adidas, que supuestamente fueron monitoreados por la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental.

Cuando se le preguntó si había un archivo de la Stasi sobre él, Bach respondió: "No que yo supiera. No puedo imaginarlo".

Bach tuvo relaciones cálidas con el presidente ruso Vladimir Putin durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. Pero en la última década Bach y los Juegos Olímpicos han sido blanco de desinformación rusa, ciberataques y videos falsos debido a las sanciones por el escándalo de dopaje respaldado por el estado y las consecuencias de la invasión de Ucrania.

El legado de Bach incluye cambiar la forma en que se eligen las sedes. No más candidaturas espectaculares vulnerables a la compra de votos.

"La atmósfera simplemente no era limpia, no era sobria. Puso en duda toda la credibilidad del COI".

No hubo acusaciones de irregularidades en la forma en que se seleccionaron los Alpes franceses, Brisbane y Salt Lake City como anfitriones de los Juegos Olímpicos de 2030-2034.

El último día de Bach, tras una transición presidencial de tres meses, es el 23 de junio, oficialmente el Día Olímpico.

¿Y después?

"Las primeras cuatro semanas supongo que dormiré", dijo. "Luego haré una peregrinación a Santiago de Compostela completamente solo y espero obtener algo de inspiración para mi futuro".