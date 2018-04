Seleccionador de Suecia cierra la puerta a Ibrahimovic para el Mundial

El seleccionador de Suecia Janne Andersson afirmó que Zlatan Ibrahimovic "no está en los planes" para acudir al Mundial de Rusia 2018.

En la justa mundialista, Suecia forma parte del Grupo F, que completan México, Alemania y Corea del Sur.

"Para mí es muy claro, después de la Eurocopa de 2016 (Ibrahimovic) dejó la Selección. Cuando hablamos fue muy claro conmigo y no creo que deba volver", explicó el entrenador a la revista alemana Kicker.

El delantero del LA Galaxy de la MLS ha afirmado que la decisión de asistir al Mundial depende de él. "Las posibilidades de que juegue en la Copa del Mundo son altas como el cielo", escribió el jugador en un mensaje de Twitter con fecha del 15 de abril.

"Ibrahimovic no me ha llamado para comunicarme cuáles son sus intenciones. En cualquier caso, el seleccionador soy yo y al fin decido yo", rebate Anderssen.

El entrenador fue tajante al exponer su posición hacia el jugador, que dejó el Manchester United el pasado mes de marzo para unirse al Galaxy.

"Si has perdido el deseo de estar con tu Selección por 40 o 50 días y prefieres tener más tiempo libre para estar con tu familia, no hay problema. Es una elección que respeto y no me desespero, pero si las cosas están así no creo que deba volver".

"Si decidiste que prefieres hacer otras cosas en lugar de sacrificarte por la Selección, lo respeto, pero prefiero trabajar con los otros 250 mil que en cambio tendrían deseos y estarían dispuestos a hacerlo".

RR