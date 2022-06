Selección mexicana: "Tata" Martino destaca los debuts de su gestión

El director técnico de la Selección mexicana, Gerardo “Tata” Martino ha cumplido 57 partidos al frente del Tricolor. En esta era mantiene el 72 por ciento de efectividad tras el triunfo del sábado ante Surinam en la Nations League, como parte de las 37 victorias logradas.

“No soy quién para calificar mi gestión”

Además, el “Tata” tiene 12 empates y ocho descalabros, aunque lo realmente importante, según el propio entrenador, es la cantidad de jugadores que han debutado con el Tricolor, siendo Marcelo Flores el más reciente.

Martino señaló que el hecho de que jugadores como Flores aparezcan en el equipo nacional y lo hagan con carácter, le viene bien al equipo mexicano, una de las virtudes de su gestión y no tanto los malos resultados que se han presentado en los últimos dos años.

“Si uno analiza toda la gestión y analiza los últimos seis, ocho meses, parecería que fuera todo mal. Creo que hay cosas malas, hay cosas buenas, hay cosas que se hicieron bien, creo que hay cosas que se omiten, por ejemplo la cantidad de chicos que han debutado, los que primero debutaron en Selección Mayor y luego fueron a Olímpicos. Esas cosas se omiten porque están a la vista.

“No soy quién para calificar mi gestión. Todo lo que sucede afuera, mi gestión no está a la altura y todo lo que sucede adentro, me da la sensación que estamos ampliamente justificados. Hay una mirada distinta de afuera y adentro. En esa mirada también yo me voy a procesos anteriores y si voy a procesos anteriores tengo que concluir que todos los procesos fueron malos porque la respuesta fue exactamente la misma, por lo menos desde afuera”, aclaró Gerardo Martino.

El Tricolor ya está en territorio jamaiquino en donde enfrentará a los “reggae boyz” el martes por la noche, en la segunda participación de México en esta edición de la Nations League. El juego será en el Estadio Nacional de Kingston.

NÚMEROS DEL "TATA" Martino

57 Partidos dirigidos

37 Ganados

12 Empatados

8 Perdidos

105 Goles anotados

45 Goles recibidos

72% Efectividad

DEBUTS DESTACADOS

DEL "TATA"

Marcelo Flores

Efraín Álvarez

Jairo Torres

José Juan Macías

Julián Araujo

Rogelio Funes Mori

Fernando Navarro

José David García

Carlos Acevedo

Mauro Lainez

Alexis Vega

Uriel Antuna

Luis Romo

Jorge Sánchez

Sebastián Córdova

Carlos Rodríguez

Jesús Angulo

AC