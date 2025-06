Después de debutar con triunfo en la Copa Oro, el delantero de la Selección Mexicana, Rául Jiménez aseguró que ante República Dominicana pudieron tomar una ventaja diferente en el juego, sin embargo, resaltó que ante lo complejo que fue el rival había que obtener la victoria como sea.

“Tuvimos la pelota la mayor parte del tiempo en la que creamos ciertas oportunidades, tuvimos ahí en el primer tiempo una que le sacamos a “Santi” de la raya, una que me saca muy bien a mí el portero, tuvimos nuestras oportunidades para irnos 3-0 al medio tiempo, pero bueno así es el futbol, tenemos que saber que hay que ganar, a veces este tipo de partidos van a ser así, complicados, pero había que sacar los tres puntos como sea”, señaló.

De igual manera, reveló que le agrada la dupla que está haciendo con Santiago Giménez, ya que poco a poco se han ido adaptando, además de que el contar con dos nueves preocupa más a los defensas.

“Me gusta lo he dicho, a mí me gusta trabajar con dos nueves, me gusta tener un compañero ahí de ataque para, quieras o no, preocupar más a las defensas, no solo con un delantero. Entonces, bueno, es también irnos adaptando cada vez, siempre aprendiendo más uno del otro y, bueno, se vio en el gol una buena jugada, me la ponen y la puedo definir”, agregó.

Al final, reconoció que República Dominicana fue un rival muy complejo por su sistema defensivo, además de que envió un mensaje a los mexicanos que viven un momento complicado en los Estados Unidos.

“Este tipo de partidos van a ser complicados siempre. Estaban muy cerrados atrás, bien juntos, no había cómo penetrar esas líneas y, bueno, eso fue lo complicado. Después, como te digo, en el segundo tiempo ya fueron más las transiciones donde caen sus goles y van a seguir mejorando en eso.

“Muchas gracias que hayan estado aquí, que hayan prácticamente llenado el estadio y eso, que al final el triunfo va para ellos, para que sigan apoyando, para que sigan estando con nosotros en cada partido”, concluyó.