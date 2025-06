Ante el momento tan complicado que viven los paisanos mexicanos en los Estados Unidos, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró que la victoria ante República Dominicana en su debut en la Copa Oro es la mejor manera de representar a sus compatriotas.

Después de evitar hablar del tema en días pasados, el estratega nacional, enfatizó en que la afición se fuera contenta a casa y conforme con lo que vio del equipo Tricolor es la mejor manera de regresarles algo de apoyo.

“Lo dije aquí, la mejor manera de apoyarlos es dándoles más el triunfo o un esfuerzo. Es decir, la gente se identifica con su bandera, con su himno, con sus juegos que se rompen el alma. Eso es lo que nos compete. Somos profesionales del futbol y es la mejor manera de representar a los compatriotas que están en este momento, en un momento complicado, valga la redundancia, y nosotros tenemos que hacer lo nuestro en el campo.

“Creo que hoy, más allá del resultado, la gente se va contenta por lo que vio. No vio apatía, no vio desgano, no vio equipo caminando, vio un equipo competitivo peleando contra un muy buen equipo, por cierto. Me repito, y creo que es la mejor manera de devolverles el apoyo que nos dan estos cincuenta y pico mil y los que nos ven fuera de sus casas y se sientan representados por nosotros”, señaló.

De igual manera, el “Vasco” puntualizó que le agradó la manera en la que se dio el triunfo, ya que reconoció fue una victoria muy sufrida.

“Yo les decía a los muchachos que no había rival pequeño, ya se demostró y que iba a ser difícil pero que nosotros, si seguimos jugando con la pelota y buscando y buscando y no perder el equilibrio, y defender un poco mejor, pues tendremos chance de seguir hacia adelante, hoy, insisto fue un triunfo muy sufrido, pero justo a mí gusto”, agregó.

Al final, reconoció que hay mucho aspectos que mejorar, además de darle total crédito al nivel mostrado por Dominicana, luego de que consideró llevó a sus dirigidos al límite.

“Hay cosas que hay que corregir, evidentemente, porque no subestimamos al rival, ni muchísimo menos, al contrario. Vamos con mucha energía porque el rival nos llevó al límite. Es un buen triunfo para empezar. Felicito nuevamente a mi equipo, por supuesto, que mantuvo el equilibrio emocional pese a todo. Y al equipo rival, sin duda”, concluyó.