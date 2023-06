Tuvo dos asistencias para los goles de Henry Martín y de Santiago Giménez, fue un dolor de cabeza constante para la zaga haitiana y generó sus propias oportunidades de gol. Por eso, el director técnico de la Selección mexicana, Jaime Lozano, se mostró contento con la actuación de Uriel Antuna, a quien poco a poco le encuentra una verdadera posición dentro del campo.

“Por algo están en Selección Nacional, por algo Henry quedó campeón de goleo, que no es nada fácil, y por algo es uno de los pocos centros delanteros que hay en México, y Uriel, en mi experiencia con él, si le das cierta claridad, él puede tener este tipo de partidos, a veces cuando no se le da, parece que no decide bien, pero tiene unas condiciones impresionantes, hay que darle claridad, ponerle contextos en donde se sienta amenazante para el rival. Creo que con instrucciones precisas, se hace más fácil todo, yo confío mucho en todos, evidentemente me llena de alegría que el equipo haya hecho el partido que hizo hoy (anoche)”, dijo el estratega interino del Tricolor.

Sobre el único gol del rival que han aceptado hasta el momento en la Copa Oro, Lozano lamentó que cayera en pelota parada y con un jugador que superó a la zaga por completo.

“Lo dejamos arrancar y cuando un jugador es más alto y tiene más potencia, basta con que la pelota vaya cerca de él y pasa lo que nos pasó, cayó el balón donde tenía que caer y a quien buscaban. Se ha visto en la Copa del Mundo y en el futbol mundial, la mayoría de los goles caen de centros o a balón parado y es lamentable porque nos hubiera encantado irnos con el cero atrás, pero el equipo tuvo la valentía y el coraje para hacer un gol más”, dijo Lozano.