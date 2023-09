Luego de haber hecho dos goles en el partido ante Uzbekistán y tres tantos en esta Fecha FIFA, el delantero del Fulham de la Liga Premier inglesa y de la Selección mexicana, Raúl Jiménez se mostró contento y motivado por haber regresado al momento goleador.

“Contento en lo individual, hacer dos goles y pude contribuir con más jugadas, pero ellos estaban muy cerrados, estoy contento por anotar dos goles y espero seguir por este camino, y seguir colaborando con el equipo”, dijo el ex jugador del América.

Sin embargo, Raúl Jiménez reconoció que fallaron mucho más de lo que acertaron, además de que enfatizó que hay mucho por mejorar, desde la portería, hasta la delantera, esto por los errores que se cometieron en los partidos ante Australia y Uzbekistán.

“Al final tuvimos algunas oportunidades, no supimos capitalizarlas, hay que ser autocríticas y saber que no hicimos un buen partido en general, no fuimos profundos y tuvimos pocas opciones, tuvimos tres goles, pero esos mismos tres nos anotaron. Hay muchos aspectos por mejorar, la idea del Jimmy ahí está, hay que cumplirla bien, los que no estuvimos en Copa Oro a adaptarnos y así buscar un mejor funcionamiento”, dijo.

io