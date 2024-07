Selección Mexicana es rechazada, este DT no quiso ser auxiliar de Jaime Lozano

Tras el ridículo fracaso de la Selección Mexicana en la Copa América 2024, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya estaría planeando los próximos cambios.

Luego de finalizar el encuentro el pasado domingo ante Ecuador, el director deportivo de Selecciones nacionales varoniles, Duilio Davino, informó que Jaime Lozano continuaría al mando del combinado Azteca.

Iván Sisniega, actual Presidente Ejecutivo de la FMF, comentó que uno de los cambios que podrían implementarse sería apoyar a Jimmy Lozano con un nuevo auxiliar técnico y un asistente.

Según la información, uno de los nombres que se contemplaba para tomar el cargo de auxiliar era Mario Carrillo. Pero al parecer esto no será posible, pues según información de TUDN, el ex técnico de América y Pumas no está interesado en sumarse al equipo de Jimmy Lozano.

En las próximas semanas, los altos mandos de la Federación harán un análisis con las conclusiones necesarias, donde se conocerá el futuro del tricolor.