La Selección Mexicana de Voleibol de Sordos consiguió la presea dorada en los Panamericanos 2024 celebrados en el municipio de Canoas, Rio Grande do Sul, en Brasil.

El combinado nacional mexicano se impuso ante Brasil en semifinales cobrando revancha después de la eliminación en los Juegos Sordolímpicos y posteriormente en la gran final se midieron ante Uruguay, donde consiguieron la presea dorada tras vencer 3 a 1 a los sudamericanos.

En entrevista para EL INFORMADOR, el seleccionado oriundo de Zapotlanejo, Jalisco, Vicente Cervantes Pérez habló del reto que representó el obtener la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Sordos 2024 y lo que viene de cara a los Juegos Sordolímpicos en 2025 que celebrarán en Japón.

La selección de voleibol varonil que obtuvo la presea de oro estuvo conformada por nueve jugadores: Donovan Hernández Lugo, Hansel González Castro, José Hernández Reyna, Javier García Pacheco, Juan Pablo Flores Fonseca, Josué Córdova Núñez, Vicente Cervantes Pérez, Julio Zamora Andrade y Gabriel Equihua Gasca, bajo la dirección del técnico Francisco Miramontes Anguiano.

¿Cómo fue que se dio su clasificación y como conformaron la Selección?

“Yo fui seleccionado desde el 2019 para una eliminatoria para ganar el pase a los Sordolímpicos que fueron en Caxias del Sur, Brasil, que iban a realizarse en el 2021, que por cuestión de la pandemia se pospuso un año después y fue en el 2022. Entonces yo estaba ya en la selección, fuimos a representar México en los Sordolímpicos, quedamos en el séptimo lugar y de ahí pues ya este año, desde el 2023, en diciembre, volvimos a ser convocados para ser seleccionados en este año en los Panamericanos que se realizaron ahora en Canoas, Brasil”.

¿Cómo fue el proceso de preparación y sus entrenamientos para esta competencia?

“El proceso de preparación viene desde diciembre del 2023. Era un periodo de aproximadamente cuatro días, a veces dos veces por mes o una vez al mes, por cuestión de los trabajos de cada compañero, de cada seleccionado, y así empezamos a irnos preparados todos los meses, ciertos días, y ya se va haciendo la selección, conforme a lo que el entrenador va viendo, y pues sí ha sido algo duro, porque ya una preparación de un atleta de alto rendimiento no es lo mismo que ser un jugador de algún equipo donde entrena una o dos veces por semana, o dos veces, y es por semana una o dos, tres veces por semana, en lo que un atleta de alto rendimiento entrena de dos hasta tres veces por día, todos los días. Entonces sí fue algo duro, algo difícil, y pues con mucho cuidado en cuestión de la sobrecarga de trabajo del atleta, cuidado de de las lesiones y sobrecarga de los músculos, pero es algo padre y único para cualquier atleta y mucho más para representar al país, y pues un orgullo, una satisfacción enorme, donde pues la verdad yo no pensaba que hubiese estas posibilidades, pero pues me alegra haberlo tenido, este es un logro”.

“Ya viví la parte de unos olímpicos, los olímpicos no se comparan con nada con el Panamericano, donde te encuentras con países de Europa, de Asia, de varios países, y pues la verdad el nivel es algo muy distinto a lo que uno tiene contemplado, pero pues es una gran experiencia, y pues la verdad pues la experiencia que he tenido con mi equipo, pues ha sido único, una experiencia inigualable, el trato de los atletas, todo el apoyo que hemos tenido, pues la verdad es algo satisfactorio”.

¿Qué tan complejo fue recibir apoyo para asistir al evento y que tuvieron que hacer extra para conseguir recursos?

“Uno de los principales apoyos que tuve fue más que nada por parte de mi trabajo, le agradezco mucho tanto a mis patrones, a varios de ellos, porque he cambiado de empleos, pero hasta eso tuve un buen apoyo por parte de mi trabajo, y hasta eso por parte de CONADE si nos apoyaron para poder ir a participar, de igual manera todos nosotros, el equipo junto con el entrenador, hicimos una especie de rifa para tener algunos fondos para cualquier cosa que necesitáramos para ciertos eventos, hemos ido a torneos en otros estados, pues gracias a la rifa que hicimos se nos facilitó los gastos en algunas cosas y pues hasta eso no fue algo difícil. Se recibió un buen apoyo por parte de tanto de CONADE y pues ya entre otras cada compañero pues ya recibió apoyos familiares, cosas así, pero pues en mi caso pues por parte tanto de mi trabajo y pues más que nada como estos”.

¿Qué fue lo más importante de conseguir la presea de oro?

“El Panamericano pues más que nada era también aparte era no más para el Panamericano sino que también aquí se estaba viendo lo del pase para lo que es a los olímpicos que sería el siguiente año 2025, sería en noviembre pero esta vez sería en Tokio Japón, entonces pues ahorita con las indicaciones del entrenador de que vamos a estar al tanto para seguir mejorando y pues echar más ganas para la siguiente competencia a nivel internacional y que en este caso sería en Tokio del 16 al 20, del 15 de noviembre al 26 de noviembre sería el evento de los Sordolímpicos”.

¿Cómo fue la competencia y en que fase cobraron revancha ante Brasil?

“Pues, desde que llegamos a Brasil, llegamos dos días antes de que empezara la inauguración y pues nada más pudimos alcanzar a entrenar en las canchas un día para acoplarnos tanto al clima, al aire, al calor húmedo que hace en Canoas, Brasil. Y pues el transcurso de la competencia pues este fue algo no muy complicado al nivel que teníamos y pues nuestro rival más fuerte pues fue Brasil. Y pues así el equipo fue, esta selección fue estaba un poquito más reforzado que en los olímpicos y en los olímpicos pues perdimos contra Brasil. Pero esta era la revancha que era nuestra prioridad ganar al equipo de Brasil que lo conseguimos en semifinales. Y pues ya en la final pues nos tocamos contra Uruguay que fue donde ya era el pase, donde era la medalla de oro. Y pues este sí fue complicado el proceso como todo y pues fue ya agarramos mucha confianza. Poco a poco en lo que pasaban los partidos agarramos confianza, nos levantábamos muy bien y pues ya confiamos más entre nosotros donde eso también nos ha ayudado mucho para poder ganar los partidos”.

¿Qué viene para ustedes de cara a los Sordolímpicos?

“Por el momento seguir preparándonos para lo que será hasta el siguiente año y ya prepararnos para lo que es la competencia de los olímpicos que ese ya tuvimos nuestro pase y pues ya nomás esperar a lo que los entrenadores y la Asociación y la Federación Mexicana de Sordos nos digan para ver cuál es el siguiente objetivo, pero vamos a estar preparándonos en diferentes eventos deportivos en otros estados donde hay torneos de primer nivel, para seguir compitiendo y estar manteniéndonos y superarnos para dar mejor papel que en el 2022 que fue en Caxias del Sur en Brasil pues ahora el objetivo de nosotros pues ya es los Sordolímpicos”.

