La Selección Mexicana de futbol, que sostendrá un par de encuentros en Sudamérica, ante el Internacional de Porto Alegre y el River Plate de Argentina, anunció este sábado las bajas de Jesús Angulo, Luis Romo y Jesús Orozco Chiquete.

En su lugar, el mediocampista Roberto Meraz y el defensa Gustavo Sánchez, ambos del Mazatlán FC, han sido llamados para completar la nómina de futbolistas que disputarán este par de encuentros, los cuales son fuera de Fecha FIFA.

Esto ayuda a que por lo menos Luis Romo con Chivas, y Jesús Orozco con Cruz Azul, puedan ver actividad en la Jornada 2 del Clausura 2025 con sus respectivos y nuevos clubes , pues no estarán con el Tricolor, siendo que en la Fecha 1 no están disponibles al no haber sido registrados, y no está completa la documentación para ser anexados en las listas oficiales.

La concentración del equipo nacional comenzará mañana domingo 12 de enero para iniciar el viaje a Sudamérica en donde sostendrá los partidos ante Inter de Porto Alegre el jueves 16 y ante River Plate el martes 21.

