Está claro que Miguel "Piojo" Herrera es un técnico que muchas veces no se mide en sus declaraciones y eso termina por cobrarle factura. Pues ese parece ser el caso, luego de que el estratega de los Tigres criticara a Gerardo "Tata" Martino, sugiriendo incluso que debía hacerse a un lado por cuestiones de salud.

En entrevista para ESPN, el "Piojo" Herrera también aseguraba que estaba listo para tomar las riendas de la Selección Mexicana si hacía falta. Ahora, previo al duelo que sostendrán los Tigres ante Tijuana, el estratega fue rotundo: "No me candidatee, y es la última vez que tocaré el tema de la Selección".

"Es la última vez que voy a hablar del tema, porque no me incumbe…. Y no me candidateo en ningún momento", aseguró el técnico felino.

Luego de que muchos consideraran ventajistas o fuera de lugar sus palabras, Miguel Herrera tiró del freno de mano y alabó lo hecho por el Tricolor.

"Si hay alguien que le va a México soy yo. Me da mucho gusto la clasificación de la Selección empatando en primer lugar en el octagonal, decían que no había sido buena eliminatoria y ha sido muy buena. Se hizo un buen trabajo", dijo.

"Felicito a los muchachos, a los jugadores, al cuerpo técnico y a la FMF por haber clasificado a un Mundial, que tanto bien nos hace a todos", agregó.

Finalmente, Miguel Herrera volvió a insistir en que no hablará más de la Selección Mexicana. "Le deseo todo el éxito del mundo a la Selección, estoy a favor de que México gane y haga bien las cosas. No hablaré más ni haré críticas".

