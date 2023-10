Uriel Antuna llegó como refuerzo a Cruz Azul para el Clausura 2022, proveniente de Chivas y desde su arribo a la máquina, ha crecido de gran manera su nivel futbolístico, lo que llevó al mexicano a ser recurrente en selección y hasta participar en la pasada Copa del Mundo Qatar 2022.

Gracias al buen momento que vive, el delantero espera regresar a Europa en algún punto de su carrera.

"Siempre he tenido la espinita de ir a Europa. Desde que empezó la temporada lo dije: 'Estoy en Cruz Azul por algo', para algo, siempre voy a dar lo mejor de mí en el club que me genere muchas posibilidades de retomar el nivel que había mostrado anteriormente. Siempre estaré agradecido con el club, siempre aportaré lo mejor de mí estando aquí y en la Selección (Mexicana), donde me toque estar. Tocará hablar después de otros temas", comentó en conferencia de prensa.

Uriel Antuna aseguró que se ha preparado bien, que ha entrenado bien y esa confianza y compromiso, se la quiera plasmar al equipo, ya que Cruz Azul necesita de líderes que piensen así.

"En lo personal me siento bien, contento. Quiero transmitir mi confianza al equipo, ser un buen líder en el campo, para poder salir de este bache. Quiero seguir demostrando, pero en conjunto, no solo, eso no ayuda para nada. Quiero seguir ayudando al equipo, si bien, anoté el partido pasado, pero no ganamos nada, no me da nada de méritos, el equipo perdió y perdimos todos. A veces no sirve tanto anotar, sino que el equipo gane".

Por otro lado, el jugador cementero, se dijo comprometido con sus compañeros, por lo que la autocrítica siempre estará presente.

"Autocrítico, yo siempre seré autocritico conmigo mismo. Siempre voy a tratar de transmitirle a mis compañeros lo bueno, de apoyarlos, de darles para adelante. Vivimos un momento complicado que si no nos hacemos fuertes dentro del campo, nadie más lo va hacer. Nosotros siempre vamos a estar fortaleciéndonos hasta el fin de la temporada", aseveró "El Brujo" en conferencia de prensa.

¿Cómo le ha ido a Uriel Antuna en Selección Mexicana y con Cruz Azul en los últimos meses?

En las últimas fechas FIFA, con el conjunto verde, se ha convertido en el jugador más productivo llegando a 14 anotaciones y entrando al top 24 de goleadores. Sus últimas víctimas internaciones: Uzbekistán, Ghana y Alemania.

Desde que llegó a La Máquina en el Clausura 2022, ha marcado en 14 ocasiones. En este Apertura 2023, lleva cuatro goles y espera seguir marcando para meter a su equipo al "Play-in".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

JV