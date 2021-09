Santiago Muñoz recientemente fichó por el Newcastle de la Premier League, luego de que forzara su salida del Santos Laguna.

A su llegada a Inglaterra, el nacido en el Paso, Texas, confesó que pese a haber jugado en las categorías inferiores de la Selección Mexicana, como lo fue en el Mundial Sub-17 de Brasil 2019, no descarta hacerlo con Estados Unidos.

"No es que yo ya esté casado con México, la verdad no. Estoy muy a gusto desde todo lo que he pasado con selección y claro que ha sido difícil, pero yo no sé que pueda pasar en el futuro, a mí me da gusto el hecho de ser considerado por las dos selecciones", comentó en una entrevista para ESPN en Estados Unidos.

Gerardo Martino ya tendría planteado llamarlo a la Selección Mayor, sin embargo, Muñoz aseguró que es algo que tendrá meditar todavía antes de tomar una decisión.

"Se lo dejaré en manos de Dios, pero por el momento estoy aquí y estoy a gusto, entonces ya veremos más adelante", sentenció el cantero del Santos.

