Las polémicas por la decisión de Gerardo "Tata" Martino de entregar una lista en donde la voz popular reprueba la convocatoria de jugadores como Rogelio Funes Mori o la incursión de Raúl Jiménez, de quien se habla que no está al cien por ciento físicamente y así no convocar a elementos como Santiago Giménez o Diego Laínez, deben quedar de lado, según comentó el ex entrenador y analista, Rubén Omar Romano.

El ex jugador argentino señaló que se debe respetar la decisión del entrenador nacional que llevará a México a la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya el tiempo y los resultados serán los encargados de juzgar el trabajo del Tata Martino.

"Yo creo que no hay sorpresas, ya están los que sabían que iban a estar prácticamente, había pocas dudas, lo que pasa es que había un respeto por los jugadores, pero seguramente todos lo sabían, no tengo dudas y la verdad es que cada técnico lleva a la gente que cree capaz de poder hacer lo que él ha trabajado a través de los años. Es difícil que alguien no estén en la lista y haga disconformidad, ya pasó en los otros mundiales y en todos los países, entones hay que respetar la decisión de Martino, él es el que está todos los días y el que sabe de sus decisiones y él las tomó y ya se le juzgará después del Mundial y se sacarán cuentas si fue bueno o malo el Mundial de México", dijo Rubén Omar Romano.

El ex técnico de equipos como Atlas y Cruz Azul se atrevió a vaticinar un buen resultado para México en esta primera ronda de Qatar 2022, asegurando que avanzarán a los Octavos de Final, pasando por encima de equipos como Polonia y Arabia Saudita.

"Yo siento que el equipo va a estar calificando, después veremos si hay quinto partido, va a ser complicado. Ahora yo los veo calificando, pero eso no quiere decir que va a ser fácil, hay que jugar y ganar el primer partido que es fundamental contra Polonia y un buen resultado ahí, cambiaría el estado anímico de todos, de la gente de futbol y de la prensa", siguió.

FALTÓ GIMÉNEZ

La polémica por la ausencia de Santiago Giménez, quien atraviesa por un buen momento en el futbol de Holanda y la presencia de Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori en el Tricolor en la lista que entregó a la FIFA el Tata Martino, es una muestra que el "Chaquito" sí hizo falta en el equipo mexicano, según explicó Rubén Omar Romano.

"Fríamente, me parece que no falta nadie, pero se está hablando mucho del '9', del centro delantero, porque Raúl no está, le falta participación y le falta ritmo, pero el ‘Tata’ recordemos que juega siempre con un solo ‘9’, entonces el Chaquito iba a ser el tercero, por ahí pasa de que Jiménez no está al cien, porque para mí piensa en el segundo o tercer partido para Raúl, no piensa en el arranque contra Polonia y como juega con un solo ‘9’, creo que pudo ser alguien más", aseguró el timonel argentino.

OF