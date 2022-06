La Selección Mexicana vive momentos complicados previo a su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y a pesar de que los buenos resultados no han acompañado al equipo de Gerardo Martino, algunos históricos del “Tri” piden tenerle fe al combinado azteca.

Un caso específico es el de Pavel Pardo, quien pidió confianza para los jugadores de la selección en su proceso de preparación con miras a la Copa del Mundo.

“Son momentos difíciles para el jugador, porque el jugador es el que más quiere rendir, es el que más quiere dar resultados, porque como lo he dicho el representar a tu país es una satisfacción y un orgullo, y créanme que estos jugadores lo tienen, y hay que tenerles fe”.

“Estos partidos son para ver jugadores como en su momento lo hizo Manuel Lapuente, haciendo la similitud, él tenía que ver jugadores, tenía que analizar en momentos difíciles quién le iba a dar y quién no, por eso hoy el técnico se está fijando quién le va dar en un momento contra Argentina o contra Polonia en situaciones de un Mundial”, comentó Pardo.

A diferencia del ex jugador del América, referentes como Jared Borgetti han realizado críticas fuertes para el equipo mexicano, pues el ex delantero del “Tri” no tuvo problema para declarar que el equipo nacional no cuenta con algún referente con buen nivel en la actualidad.

JL