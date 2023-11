Por medio de un partido bastante sufrido para la Selección Mexicana, consiguieron el pase a Copa América 2024 y continuaron con el camino hacia el Final Four de la Nations League.

La polémica y agónica victoria sobre la Selección de Honduras resultó también una enseñanza para el equipo nacional. Así lo dijo el volante Orbelín Pineda.

"Nos sirve de experiencia, porque lo habíamos hablado desde antes. Veníamos de hacerle un buen juego a Alemania, vamos a Honduras, se nos complica totalmente y entonces tuvimos que volver a la realidad… Tocar fondo, tener los pies sobre la tierra y no menospreciar a ningún equipo", dijo.

El escenario no fue el ideal para nadie, pero el futbolista del AEK Atenas aseguró que se fueron satisfechos con el triunfo en el Estadio Azteca.

"Sí [están satisfechos], porque al final de cuentas se logra un pase. Iba a ser difícil no pasar, pero se logró, no fue nada sencillo, pero lo hicimos de la mejor manera y a disfrutar. No siempre se gana y creo que cuando se logra hay que disfrutar lo más que se pueda", agregó.

Una de las principales fortalezas de la Selección Mexicana y que se vio reflejada en el Coloso de Santa Úrsula es la unión del equipo, así lo considera el surgido de los Gallos Blancos del Querétaro.

"Tenemos un grupo muy sano, muy unido, garantizado, pero se habló lo mismo de cada uno poner su granito de arena, ayudarnos uno al otro. Todos corríamos y eso es la unión que tenemos", concluyó Orbelín Pineda.

El ex de Chivas y Cruz Azul se ha convertido en un elemento recurrente para Jaime Lozano.

