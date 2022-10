Uno de los escándalos más recordados en la Selección Mexicana es la fiesta que tuvieron en su hotel de concentración en Monterrey, Nuevo León, después de un partido en el que enfrentaron y ganaron a Colombia en septiembre del 2010.

Horas después del partido, los jugadores realizaron una fiesta en la que estuvieron jugadores como Rafael Márquez, Gerardo Torrado, Guillermo Ochoa, Pablo Barrera, Giovani dos Santos, Francisco "Maza" Rodríguez, Javier Hernández, Héctor Moreno, Enrique Esqueda, pero los más recordados son Efraín Juárez, Carlos Vela, quienes se fueron suspendidos por seis meses, y Carlos Salcido, con el famoso caso de Yamile.

En entrevista con David Medrano el entonces director de selecciones nacionales, Néstor de la Torre, recalcó que vio todo lo que ocurrió y habló con cada uno de los presentes para hacerles saber del castigo que tendrían con el conjunto Tricolor. Además, aceptó que ninguno de los 16 elementos que asistió a la fiesta le avisó.

En la entrevista De la Torre habló de todo lo que ocurrió aquella noche, reviviendo la polémica, "Se van de desm… Meten 26 mujeres, bueno 25, porque la otra era travesti. Revisé todas las cámaras, entonces vi todo", recuerda.

El exdirector deportivo del cuadro nacional manifiesta que se enteró "llegando a mi oficina, me siento y empiezo a ver los periódicos. Bronca fuerte. Yo no me di cuenta de nada. Y entonces había gente que me decía 'yo no fui'".

Este escándalo fue por violar algunos puntos del reglamento que tienen los futbolistas. Entre las multas que hubo fue el de desembolsar 50 mil pesos, los cuales se donaron a una fundación.

QUIZÁ TE INTERESE: Critican a influencer que no sabía que Iker Casillas estaba retirado

OF