Actualmente en la Copa Oro de los cinco goles que ha marcado la Selección Mexicana, solo una anotación ha sido por parte de los atacantes, motivo por el que el director técnico del Tricolor, Javier Aguirre, reveló que le molesta e irrita la falta de contundencia de sus dirigidos.

“Me molesta, me irrita, ves cosas de calidad, hacen tres tiros espectaculares y otro a la basura, prefiero tres regulares y uno excelente. Insisto mucho, los cabezazos, Raúl Jiménez normalmente la mete, a dos metros, se tira una media vuelta que ataja Keylor, de eso hablamos, no solo de delanteros, de repente un golpe seco, uno regular, la técnica es lo que me enfoco, en lo táctico estamos iguales. Costa Rica defendió con nueve, no pudimos hacerles gol. Bien Raúl, pero soy insistente, estos tres o cuatro días insistimos en eso”, señaló.

Ante las modificaciones en su sistema, el “vasco” aseguró que las formaciones en el futbol no son un número telefónico, luego de que puntualizó actualmente los equipos son dinámicos, por lo que durante el juego van cambiando constantemente.

“No entiendo tanta preocupación por el sistema, hoy en día los equipos son dinámicos, esto se ha convertido en el número telefónico, no sé, no son piezas de ajedrez, sólo haces esto, lo ves en ataque, de repente le doblas al extremo, haces una línea de cuatro o de cinco. Sé que nominalmente es 4-2-3-1, pero sobre la marcha es una serie de movimientos”, agregó.

Al final se dijo conforme con el trabajo colectivo en ofensiva de su equipo, sin embargo, enfatizó que un error o un detalle técnico es clave para que el trabajo se venga abajo.

“En el funcionamiento colectivo ofensivo, hemos hecho cosas interesantes, no hemos cristalizado ese buen hacer, superamos líneas, hacemos todo y por un detalle técnico todo se va a la basura, en eso me enfoque, en los detalles técnicos, que echan a perder lo técnico, defensivamente creo que el equipo ha mejorado defensivamente, nos enfocamos hacia adelante”, concluyó.

MF