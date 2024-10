El director técnico de los Estados Unidos, Mauricio Pochettino aseguró que espera que bajo su gestión pueda mantener la racha de victorias que ha mantenido la selección norteamericana sobre el equipo nacional mexicano, luego de que ya son cinco años en los que México no ha superado a su eterno rival.

“Bueno yo creo que todo el mundo quiere ganar, que importante es igual que la victoria ante Panamá, yo creo que ojalá podamos mantener esa racha, no es lo ideal para competir, un grupo de jugadores jóvenes no la tienen, mañana es la oportunidad para mucho que no se ven jugando en un futuro, yo estoy para pelear mi puesto, si jugamos a las canicas tú y yo te voy a querer ganar en todo y deportivamente voy a querer humillarte, lo enfatizó únicamente en la parte deportiva”, señaló.

De igual manera, el entrenador del equipo norteamericano, enfatizó en que se tiene mucha presión por conseguir los resultados, sin embargo, aunque aseguró es un partido amistoso, se disputará como una final de la Copa del Mundo por la importancia que tiene para ambas selecciones.

“México siento que los resultados tiene que ser ayer y no cuando se jugó el partido, creo que los procesos tienen que llevar más calma, creo que servirá en los proyectos para ambos técnicos, vamos a querer ganar y no nos gusta perder por ese gen competitivo, va a ser un partido que no es la final de la Copa del Mundo pero vamos a tomarlo como si lo fuera, porque es la manera de seguir creciendo, pensar en consecuencias después del resultado, pero no cambia nada el resultado, siempre hay gente que busca esa confrontación, no creo que sea el caso para México ni para estados unidos”, agregó.

Al final, Mauricio Pochettino llenó de elogios el trabajo como entrenador de Javier Aguirre por lo que aseguró que el enfrentarlo será un desafío enorme, ya que hay pocos entrenadores que compitan como él.

“Si hablamos de competitividad, Javier es de los que mejor aplica eso, no hay muchos entrenadores que compitan como él, la capacidad y manejando grupo, para mi es uno de los mejores, es un hombre y gran caballero, más que esperar lo que puede hacer México, va a ser un desafío enorme, si el juego está en una fase de estrategia, pero teniendo la capacidad de competir, ahí si entraría lo estratégico, a veces acertamos y cometemos errores, en lo otro no podemos fallar”, concluyó.

