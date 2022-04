El entrenador del Tricolor, el argentino Gerardo “Tata” Martino le lanzó un ultimátum a Marcelo Flores, quien aún no decide oficialmente a cuál selección nacional representará, México o Canadá, y es que le solicita que aclare pronto la situación y consolidarse como futbolista profesional en su club.

"Dicho así, no lo tiene definido. Eso no es bueno, tampoco es buena la especulación de que jugará con la Selección que lo llevará al Mundial. Primero debe consolidarse, tener claro para qué selección va a jugar y no especular que jugaría para una que lo lleve al Mundial", dijo el seleccionador.

A Martino no le agrada el escenario de que la Selección Mexicana deba ofrecerle algo a Flores para convencerlo. Sentencia que quien integre a este Tricolor debe estar completamente convencido de que lo mejor para él es jugar para México.

"No se debe plantear de esa forma, no debemos ofrecerle nada al futbolista", aclara. "Son los futbolistas los que les deben ofrecer a la Selección, en lo futbolístico y en tener ganas de pertenecer. No estamos acá para ofrecerle cosas a los futbolistas, ellos deben venir con convicción", comentó el “Tata”.

JL