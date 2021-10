Desde hace más de 20 años (en el 2000), en una visita a Honduras, don David "el Indio Cuscatleco", comenzó a disfrazarse y a seguir a todos lados a la selección de El Salvador.

Esta vez no será la excepción. 'El Indio' estará mañana en el Cuscatlán para el duelo de la Selecta contra México, un Cuscatlán que según él, "le ha hecho temblar las piernas al mismísimo Hugo Sánchez, a Jorge Campos, a Cuauhtémoc Blanco, y ahora será lo mismo, sus piernas de gelatina harán que los disparos se vayan desviados, quizá algunas vayan debilito a las manos de nuestro portero, porque El Salvador va a ganar y va a ganar 2-0 nada más".

La pasión del 'Indio Cuscatleco' hizo que por años, de su propia bolsa, saliera para pagar los viajes, el disfraz, pero "ahora es diferente, hay varias empresas que me ayudan a viajar con la selección, algunos amigos me dan para el boleto de avión, me regalan para el pasaje, para todo, y ahí va saliendo, siempre apoyando, siempre ayudándome".

Hace un llamado para que durante el partido, "se grite, se les grite mucho a los mexicanos, que se les haga temblar, porque así es la manera de apoyar, nada de violencia ni cosas de esas, y cuando termine el partido, nos abrazamos y amigos, hermanos como siempre y nos vamos a comer pupusas (tortillas hechas de masa de maíz o de arroz rellenas con queso, chicharrón y frijoles, o sea, unas gorditas). Yo las invito".

JL