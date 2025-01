El director técnico de la Selección mexicana de futbol, Javier Aguirre reconoció que la gira por Sudamérica fue positiva, a pesar de caer por 2-0 con el River Plate de Argentina, pero intenta mantener un equilibrio luego de ganarle al Inter de Porto Alegre en Brasil la semana pasada.

Sin embargo, el “Vasco” se va con cierta dosis de bronca por caer ante el conjunto Millonario, pero reconoció la superioridad del rival al que enfrentó en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

“No me gusta perder. Ellos fueron superiores, hay que reconocerlo, no puedo descender indefinible, pero es lo que yo quería. Exactamente es lo que yo quería, un ambiente, ya dije no un ambiente en el que no estuvieran cómodos los jugadores, el rival fue superior, la peor parte, sobre todo en la segunda intentamos”, comentó.

Y añadió que “Yo me voy con la sensación de que valió la pena la gira, ni antes ni en la victoria ni en la derrota, hay que guardar el equilibrio que decía yo y sacar conclusiones, me viene bien para el futuro. Se cumplió el objetivo de la gira”, dijo el timonel azteca.

Por otro lado, el lateral izquierdo y quien fuera capitán en estos dos partidos, Jesús Gallardo, habló bien de los jóvenes que tuvieron participación ante Internacional de Porto Alegre y River Plate, quien a su consideración, mostraron buenas cosas.

“La verdad es que trato de siempre dar mis impulsiones, también a los jóvenes, me tocó un poco apoyarlos y a los compañeros que vinieron para que pudieran aprovechar la oportunidad, que estuvieran demostrando en su club para que puedan volver acá, y yo estoy muy tranquilo y trato de siempre dar mi 100 por ciento”, dijo el futbolista de Toluca.

SV