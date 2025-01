El delantero montenegrino Uros Durdevic “Djuka” vive un nuevo aire con el Atlas bajo el mando de su actual entrenador Gonzalo Pineda. El atacante rojinegro expresó su satisfacción por la confianza depositada en él, la cual le ha permitido ganar protagonismo y aportar más al equipo en este Clausura 2025.

“En el primer semestre con el otro entrenador (Beñat San José) no me viste en el campo porque no jugué, y ahora sí me toca jugar. Yo siempre estaba cien por ciento para ayudar a mi equipo y mis compañeros. Ahora me toca y quiero dar más siempre. Ojalá que vengan más goles”, declaró Djuka.

El delantero también destacó la importancia de la confianza, señalando una diferencia clave respecto al torneo anterior. “Para mí eso es más importante, que cuando tienes confianza del entrenador, del cuerpo técnico, es diferente. Siempre tenía confianza de mis compañeros, pero del exentrenador no tuve tanta confianza. Ahora sí la tengo y creo que se refleja en el campo”, comentó.

Djuka ha mostrado una mejoría significativa este semestre. En el Apertura 2024 solo jugó 195 minutos en ocho partidos, mientras que en este Clausura 2025 ya suma 173 minutos en dos encuentros, un reflejo de su creciente protagonismo.

Además, el atacante compartió que su adaptación a Guadalajara y al club ha sido fundamental. “Estoy más a gusto, ya estoy como en casa. Mi familia está tranquila, los niños en el colegio ya tienen amigos, y es mucho más fácil cuando no tienes problemas en casa. Siempre se refleja en cancha seguro”, expresó.

Como parte de sus actividades sociales, Atlas visitó este martes el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) de Guadalajara. Los jugadores convivieron con los niños en actividades emotivas, como armar un trofeo simbólico del bicampeonato, dirigido por los pequeños.

CORTESÍA/ ATLAS FC.

SV