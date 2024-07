Siguen cayendo entrenadores que fracasaron en la Copa América. Ya se fueron los técnicos de Paraguay, Chile y Estados Unidos y en el seno del Tricolor las cosas siguen agitadas, pero poco movimiento concreto se ha presentado. Lo cierto es que, de acuerdo a fuentes cercanas al interior de la Selección Nacional, señalan que la era de Jaime Lozano está cerca de terminar al frente del cuadro mexicano.

De acuerdo a estas fuentes, Lozano no habría pasado la prueba y el fracaso de México en la Copa América en donde no pasó siquiera de la fase de grupos, anotando un solo gol y siendo incapaz de vencer a Ecuador y Venezuela, fue el detonante para que se tomara la determinación de ofrecerle al novel timonel mexicano la opción de dar un paso al costado, pero no abandonar el proyecto del Mundial 2026.

Así, Javier “Vasco” Aguirre estaría tomando a modo de “bomberazo” las riendas de la Selección Nacional de cara a una Copa del Mundo, como sucedió en Corea-Japón 2002 y en Sudáfrica 2010, ambos con resultados idénticos; ahora para United 2026, con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, Aguirre volvería por “la tercera es la vencida” a buscar hacer historia en casa.

Pero no estaría solo, y el proyecto incluye a Jaime Lozano como su auxiliar técnico. Sin embargo, ahora el análisis es del Jimmy y todo parece indicar que en su entorno se estaría tomando la decisión de no aceptar la propuesta de la Federación Mexicana de Futbol comandada por el Comisario Juan Carlos Rodríguez y por el presidente Ivar Sisniega.

Con esto, la próxima semana se estaría oficializando la salida de Jaime Lozano del timón tricolor, para presentar formalmente a Javier Aguirre como nuevo entrenador, por tercera ocasión, de la Selección Mexicana de futbol, y es que hay mucho trabajo en puerta, con partidos amistosos para el último trimestre del año en la Unión Americana.

SV