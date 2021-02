El técnico de la Selección nacional Sub-23 que estará buscando en marzo su boleto para los juegos Olímpicos de Tokio, Jaime Lozano, está contento por la forma en la cual sus jugadores han entendido lo que pretende futbolísticamente y ha dedicado tiempo, para aclarar algunos mal entendidos con elementos que tiene contemplados para el Preolímpico, y como líder, así une al equipo.

''Hablé con Alexis Vega, no es que sus declaraciones sean malas, son de un muchacho que tiene miedo a volverse a lastimar, que cree y su pensamiento está en que el jugar tantas veces, o jugar tantas veces con sus compañeros, se dé la posibilidad que tengan un gran papel sin los micro ciclos y es totalmente opuesta a lo que pensamos en Selección''.

En la charla Lozano le puntualizó a Vega, que estará siempre abierto a escucharlo por las vías adecuadas, al tiempo que le explicó la importancia de llevar los entrenamientos cortos que hace la Selección, y a los cuales, el jugador de Chivas no le ve mucha razón de ser.

''Esto se lo hice saber, el gran problema en Selecciones es el poco tiempo que se tiene para trabajar y nosotros queremos depender de una idea de juego, de unión de grupo que de individualidades o del talento de ellos, lo entendió, comprendo lo de las lesiones, pero requerimos a gente que esté 100 por ciento comprometida. Para nada está cerrada la puerta, llevo muy buena relación con Alexis, hemos mensajeado y tampoco puedo cerrarle la puerta a un jugador que dice lo que piensa, puedo estar o no de acuerdo y después nos tenemos que sentar para ponernos de acuerdo''.

En el caso de Alan Mozo, quien no estuvo en la convocatoria para el micro ciclo pasado, el técnico del Tri Sub-23 dijo que con él tema fue diferente, de hecho habló de manera directa con el de Pumas, le hizo entender que salir de noche a una reunión no fue correcto.

''Con Mozo es distinto porque sale en una época donde lo más importante es cuidarnos, eso se los hice saber a todo el cuerpo técnico, staff y jugadores. Les dije que sería feo que por una salida a cenar, te pierdas la posibilidad de jugar un Preolímpico, entonces se deben cuidar mucho no solamente dentro de la cancha, sino también fuera y más en esta época. Hablé con Mozo y le dije que no podía premiar cuando tanto el club como la liga, lo estaban sancionando''.

Mozo debe tener un comportamiento ejemplar, corregir algunos detalles que lo llevaron a que la Liga y Pumas lo sancionaran, para poderse meter a la lista final del Preolímpico, obviamente esto acompañado de minutos en la Liga.

Chivas será base de la Selección Sub-23, dice Jaime Lozano

Lozano tiene al Guadalajara como base para su 11 estelar en el Preolímpico, ya que hay varias razones para esto y espera que todos lleguen, que sigan sumando minutos para incluirlos en la lista final del torneo.

''Como bien sabemos, Chivas saca muchos jugadores y adquirieron a varios que ya traían el proceso con nosotros. El proyecto de Chivas es de mucha juventud, con un gran presente y sin duda alguna con una base excelente para un futuro prometedor. Hay ocho o nueve jugadores que estarían en la lista final del Preolímpico, pero depende de lo que muestren, los minutos que tengan, son grandes jugadores y grandes personas, que también es algo que contemplamos acá''.

Respecto a las posibilidades que tienen los jugadores del Atlas de estar en la lista final del torneo que repartirá boleto para los Olímpicos de Tokio, aceptó Lozano que juega mucho en contra el que los elementos no tengan participación de manera constante con su equipo.

''Juega un poco en contra, Brayton ha estado con nosotros en todo lo que hemos hecho desde Toulon, Panamericanos, siempre ha respondido al cien por ciento, no ha tenido tantos minutos, pero viene agarrando más minutos y me da gusto que siga sumando minutos, porque es importante. José no ha tenido regularidad, pocos minutos y está ahí, pero obviamente se perfilan unos más que otros''.

¿Qué pasará con los mexicanos en el extranjero que tiene contemplados?

Lozano es consciente que cuando se juegue el Preolímpico no será fecha FIFA, por lo que elementos que tiene contemplados en la prelista que recién dio, Diego Lainez, Efraín Álvarez, Gerardo Artega, pudieran no estar disponibles para entonces.

''La intención siempre está, el año pasado estuvo, pero nosotros sabemos, estamos conscientes que a lo mejor no pueden llegar con tiempo, que no han tenido participación, tampoco concentraciones con nosotros, entonces la idea es esa, pero Gerardo Torrado en estas fechas, tendrá una nueva llamada o negociación con los clubes para que pudieran llegar con tiempo, que eso es lo que nos importa mucho. Si se da, estarán aquí y si no se da, en la mayor quizá el técnico Gerardo Martino los tome en cuenta''.

Futbolísticamente el equipo Sub-23 está perfecto

Lozano siente que en la preparación se ha cumplido con lo que pretendía, con algunos sobre saltos evidentemente, pero futbolísticamente todo excelente y habría un hándicap a favor para el torneo Preolímpico, que sería contar con afición en la tribuna.

''Pinta todo muy bien, terminamos la penúltima concentración y tenemos ya un año de espera al igual que las otras selecciones, afortunadamente todo se está acomodando en los mismos pasos que nos quedamos, porque tenemos la localía, parece que habría afición también (en tribuna) y es importante siempre contar el apoyo de la afición, sabiendo que es un estado muy futbolero. Todo apunta a que habrá bastantes jugadores del Guadalajara''.

