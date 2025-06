De cara al segundo compromiso de la Selección mexicana en la fase de grupos de la Copa Oro 2025, Javier “Vasco” Aguirre habló en conferencia de prensa desde Arlington, Texas, en la antesala del duelo ante Surinam. El estratega nacional fue claro al señalar que el fútbol moderno ha cambiado y que subestimar al rival es un error que no puede permitirse, independientemente del nombre o historial.

“Ya no hay rival pequeño hoy en día. Todos los partidos han sido igualados… Todo el mundo quiere que estemos ya 4-0 al primer tiempo porque es Dominicana, porque es México, pero esto no está tan así. Yo pienso que el equipo debe ir creciendo”, apuntó Aguirre, haciendo referencia al sufrido triunfo ante República Dominicana en su debut en el torneo.

El técnico también se refirió al estado anímico del grupo y a la importancia de tener futbolistas comprometidos con el proyecto. En ese sentido, destacó la actitud de aquellos que priorizan a la Selección por encima de sus clubes: “A mí me da muchísimo orgullo y por supuesto que cuenta en el proceso que prefieran jugar el Mundial de Selecciones y no el Mundial de Clubes”.

Aguirre no ocultó su admiración por los jugadores que eligen vestir la camiseta nacional con orgullo, y aprovechó para enviar un contundente mensaje a quienes no comparten ese compromiso: “Eso es la selección. El que no esté preparado para la crítica y para la exigencia, no sirve para la selección”.

Con un tono sincero y directo, el "Vasco" dejó claro que el proceso rumbo al Mundial en casa será exigente y no habrá lugar para los tibios. Ahora, su equipo tendrá que demostrar en la cancha esa mentalidad, cuando este miércoles 18 de junio se enfrenten a Surinam en el AT&T Stadium, en un partido clave para consolidarse como líder del Grupo A en la Copa Oro 2025.



