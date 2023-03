Se llegó el día, el director técnico argentino del Tricolor, Diego Martín Cocca, se alista para enfrentar su debut al frente de la Selección Mexicana de futbol y lo hará en un juego de carácter oficial, cuando el equipo nacional se mida a su similar de Surinam, dentro de la Concacaf Nations League, a disputarse en la capital Paramaribo.

En este partido, el Tricolor salta como ampliamente favorito, ya que si bien el equipo de Cocca mandará a un cuadro en teoría alterno en relación a lo mostrado en el último proceso mundialista, el rival no debería significar ningún inconveniente, ya que con muchos trabajos lograron conformar a un equipo que pueda competirle a México dentro del terreno de juego.

“Es un proceso, inicia y vamos a iniciarlo sin excusas, tratando de hacer lo mejor, al máximo, cada uno aportando lo que más se puede, maximizando el tiempo y tratando que los 95 minutos hacer las cosas de la mejor manera posible”, dijo Diego Cocca.

Además, el cuadro mexicano va con un elenco de jugadores con experiencia en Primera División y con cierto antecedente en Selección, aunque es la muestra total de un cambio generacional paulatino de cara al Mundial United 2026.

“Hemos planificado muchísimo estos dos partidos por la complicación del viaje también, de los jugadores que vienen de Europa. Hay jugadores que los he saludado y me he ido y nada más. Hay algunos que llegaron recién ahora, pero no son excusas. Ya lo teníamos planificado, sabemos contra quién jugamos, dónde jugamos, a qué hora jugamos y qué tenemos que hacer”, dijo el nuevo estratega nacional en relación al juego de este jueves ante Surinam y al del próximo domingo ante Jamaica en el Estadio Azteca.

De la Ciudad de México partieron Carlos Acevedo, Néstor Araujo, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Alfonso González, Carlos Rodríguez, Sebastián Córdova, Diego Lainez, José Antonio Rodríguez, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán, Israel Reyes, Erick Sánchez, Marcel Ruiz, Roberto de la Rosa, Uriel Antuna, Roberto Alvarado, Julián Araujo, Érick Gutiérrez, Santiago Giménez.

En México permanecen trabajando César Montes, Edson Álvarez, Luis Romo, Raúl Jiménez, Orbelín Pineda, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Luis Chávez; Jorge Sánchez, Henry Martín, Hirving Lozano y Jesús Gallardo.

EL DATO

El encuentro entre Surinam y México se disputará en el Estadio Franklin Essed con capacidad para tres mil 500 espectadores y es de pasto sintético. El juego comenzará en punto de las 18:00 horas, tiempo del Centro de México.