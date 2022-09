Luego de la derrota de la Selección Mexicana ante Paraguay el pasado 31 de agosto, el conjunto Tricolor ha sido constantemente criticado por sus malas actuaciones como la de ayer, en la que a pesar de mostrar ligeras mejoras, el resultado terminó siendo nuevamente fue adverso.

Antes del partido contra los Guaraníes de Paraguay, Hugo Sánchez, considerado como uno de los mejores futbolistas que ha dado México, despotricó contra Gerardo “Tata” Martino y aprovechó la ocasión para candidatearse a tomar las riendas del Tricolor, a pesar de que nos encontramos a penas a poco más de tres meses para que dé inicio la Copa del Mundo de Fútbol 2022.

"No me gusta que un técnico que no sea mexicano esté en la selección. Me encantaría que Víctor Manuel Vucetich sea el seleccionador de México para Qatar. Y si no, Miguel Herrera. Y si no es Miguel Herrera, sería yo", expresó en el programa de Futbol Picante.