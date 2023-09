Autor de uno de los dos goles con los cuales México empató ante Australia. Raúl Alonso Jiménez declaró para la televisora con derechos, que la Selección mexicana consiguió un buen empate en Arlington, sin embargo el resultado no es lo que esperaban.

“Al final es un empate bueno, estábamos abajo por dos goles, entonces venir de atrás nunca será fácil. Nos vamos bien, no al cien por ciento, porque no queríamos empatar, sabíamos que no sería fácil, fue complicado, ríspido y lo bueno es que supimos reaccionar”, comentó.

El delantero del Fulham de Inglaterra reconoció que el partido fue positivo por las oportunidades que están recibiendo los nuevos talentos mexicanos, como César Huerta, Jordy Cortizo o Kevin Álvarez.

“Siempre es bueno este tipo de partidos, para seguirnos preparando, seguir viendo caras nuevas, varios debuts, estamos contentos con eso, haber hecho bien las cosas, hicimos buenos entrenamientos con Jimmy”, comentó.

