La Selección Mexicana de futbol ha recibido un duro golpe con la confirmación de la baja de su capitán, Edson Álvarez, para el resto de la Copa América 2024. Álvarez, quien se ha convertido en una figura fundamental tanto en el campo como fuera de él, compartió un emotivo mensaje con la afición mexicana tras conocer la noticia.

“Me sentí con la responsabilidad y también con las ganas de ser yo el que les dé este mensaje. Desafortunadamente mi participación en Copa América ha llegado a su fin. No tengo palabras, la verdad que es un golpe para mí porque tenía esa ilusión, tanto como la tienen mis compañeros”, expresó Álvarez.

A pesar del dolor, Álvarez mostró una notable fortaleza y madurez al aceptar la situación y decidir quedarse con el equipo para apoyarlo desde fuera de la cancha.

“Son cosas que pasan en el fútbol y tendré que aprender y crecer de todo esto. Pero también quería comunicarles que he tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, de apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho. Ahora me tocará fuera de la cancha. También me servirá para comenzar mi rehabilitación y regresar lo pronto posible”, añadió el capitán.

En su mensaje, Álvarez también quiso dirigirse directamente a la afición, pidiéndoles que continúen brindando su apoyo incondicional al equipo.

“Esto es un mensaje también para todos ustedes, para que sigan apoyando, para que sigan alentando. Crean que es un equipo de chicos extraordinarios. También me despido agradeciéndoles por todo su apoyo, por todas las muestras de afecto que me han brindado, que me han mostrado. Trabajaré para siempre estar a la altura de la selección y nos vemos muy pronto”, concluyó.

La baja de Álvarez es sin duda una pérdida significativa para el Tricolor, pero su lugar en el equipo titular lo estaría tomando Luis Romo, además de que el capitán lo tomará el central César Montes.

Incondicionales,@EdsonAlvarez19, nuestro capitán en esta �� América, tiene un mensaje para ustedes.



¡Seguimos #JuntosyUnidos, "Machín"! ��

¡Esta copa va por ti! �� pic.twitter.com/MlbsVUCd6Y — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 26, 2024

