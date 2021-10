Estados Unidos tiene problemas de cara al juego contra México. Y parecen serios ya que dos de sus figuras como Christian Pulisic y Gio Reyna, estarían fuera para ese juego.

Desde septiembre pasado Christian Pulisic no han podido jugar un partido oficial. El volante del Chelsea y de la selección de los Estados Unidos, salió lesionado del juego en el que su equipo venció a Honduras, una lesión en el tobillo izquierdo de la que no se ha recuperado, y lo pone en duda hasta para el juego ante la Selección Nacional Mexicana del próximo 12 de noviembre, en Cincinatti, dentro de la eliminatoria mundialista hacia Qatar 2022.

El técnico del Chelsea Thomas Tuchel, habló acerca del estadounidense. "Se lesionó con Estados Unidos, tuvo una fuerte falta en el tobillo. No hay nada de qué preocuparse de que estemos ocultando detalles o no les digamos, no puedo darles los detalles porque simplemente no soy médico. Tiene algunos contratiempos debido al dolor, no a una lesión o complicación mayor; es simplemente un dolor en el tobillo lo que lo molesta".

Aceptó que el futbolista se encuentra "muy impaciente, claro y hace de todo, lo podemos ver sufrir en cada encuentro. Cada vez que nos encontramos con él aquí en el entrenamiento, está sufriendo mucho y quiere estar en el campo y ayudarnos. Todos están haciendo lo mejor que pueden. Desafortunadamente, la lesión se toma su tiempo".

Otra posible baja del cuadro estadounidense, sería la del joven Gio Reyna. El volante del Borussia Dortmund se resintió de su lesión en la corva y será baja por un mes, lo que lo haría llegar muy presionado al juego contra México.

