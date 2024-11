El director deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles, Duilio Davino, se pronunció este domingo respecto a lo ocurrido el pasado viernes en San Pedro Sula, donde México cayó 2-0 ante Honduras en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Más allá del resultado adverso y la agresión a Javier Aguirre, Davino destacó el mal ambiente y la falta de seguridad que experimentó la delegación mexicana en su visita al Estadio Olímpico Metropolitano.

“Desde que llegamos al estadio, la delegación nunca se sintió segura. Desde que salieron a calentar los chicos, pero ya se van a tomar las medidas donde se deben de tomar. Nosotros ya estamos pensando en lo que viene”, comentó el directivo.

Enfocado en el crucial partido de vuelta que se disputará este martes en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, Davino pidió a la afición local demostrar una cultura deportiva a la altura de las circunstancias. “Confiamos plenamente en el apoyo de la afición de Toluca, que va a ser ejemplar, que siempre lo ha sido, y que juntos vamos a darle la vuelta al resultado”, declaró.

El directivo hizo un llamado enfático a mantener un comportamiento respetuoso: “Yo creo que hay que ser ejemplares en ese aspecto, demostrar cómo es nuestra afición y el equipo dentro de la cancha hace lo que tenga que hacer para avanzar”.

En cuanto a lo deportivo, Davino reconoció el dolor de la derrota, pero confía en que el equipo logrará revertir la situación en los 90 minutos reglamentarios, sin recurrir a polémicas o definiciones dramáticas. “Se perdieron los primeros 90, se dejaron de hacer muchas cosas que tenemos que hacer mejor y que seguramente el martes lo vamos a hacer. Me lo imagino definiéndolo antes, no en el 98’ y no en penales”.

El Tricolor necesita vencer por 3-0 a Honduras para asegurar su lugar en el Final Four, un objetivo que, según Davino, es alcanzable con el apoyo y el buen comportamiento de la afición mexicana.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV