El portero de la Selección Mexicana, Carlos Acevedo, ha reconocido la fuerte competencia interna que existe por un puesto titular en el Tricolor, en medio de los preparativos para la Copa América 2024. Con Julio González y Raúl Rangel también en la contienda, Acevedo resalta el alto nivel de sus compañeros, aunque todo apunta a que Julio González será el titular en el próximo encuentro contra Jamaica.

Destacó el rendimiento de Julio González y 'Tala' Rangel en sus respectivos clubes . "Hay una competencia interna muy buena," señaló. "Julio y ‘Tala’ vienen de buenos torneos también con sus equipos, pero está abierta la posibilidad para los tres y eso se gana en los entrenamientos, siempre con un ambiente positivo. Nos llevamos muy bien los tres; hoy no está Memo (Ochoa), pero hay porteros que pueden hacer las cosas muy bien en Selección".

Acevedo, quien ha vuelto al equipo nacional tras una lesión que lo mantuvo alejado hace un año, expresó su gratitud y orgullo por haber superado las adversidades. "La vida me la debía," declaró Acevedo. "Hace un año justo iba saliendo de San Diego por una lesión complicada y cuando menos te lo esperas llega. De repente estás abajo y vuelves a subir, o estás muy arriba y bajas. Entonces, este verano me la debía, me la debía también la vida, Dios, y estoy muy orgulloso de mí, de mi recuperación, de cómo trabajé para estar aquí otra vez. Independientemente de las circunstancias, soy un bendecido por estar aquí".

El portero de Santos Laguna subrayó el esfuerzo y la unidad del equipo en los entrenamientos previos al torneo . "Han sido trabajos muy fuertes, la verdad es que estamos trabajando de muy buena manera. El grupo está más unido que nunca, lo podemos percibir dentro de los entrenamientos, mucha intensidad, mucho juego, mucha posesión de balón, y estamos trabajando con todo para iniciar de la mejor manera esta Copa América".

Finalmente, Acevedo expresó su entusiasmo y disposición para contribuir al equipo. "La verdad es que muy contento de estar aquí, me vino de muy buena manera la convocatoria y estoy con esas ganas de sumar, de competir por un puesto. Todos me han recibido de muy buena manera y yo quiero aportar de mí para representar a México como siempre lo hago".

El equipo se prepara con gran intensidad y la competencia interna promete elevar el nivel del Tricolor de cara a la Copa América 2024.

SV