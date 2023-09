Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana, anticipa una serie de cambios en la alineación titular para el próximo partido contra Uzbekistán este martes. Su enfoque principal es brindar oportunidades de juego a la mayoría de los jugadores convocados, permitiendo así una evaluación más completa de sus capacidades y adaptabilidad en el equipo nacional.

El "Jimmy" espera que el enfrentamiento contra Uzbekistán en el estadio de los Falcons de Atlanta se asemeje en intensidad y desafío a los torneos de alto calibre como la Copa del Mundo o la Copa América. Esto, según Lozano, permitirá que el equipo demuestre su verdadero potencial y les ayudará a crecer como unidad.

“Sí, la intención es esa, que jueguen todos, que todos tengan participación. Como siempre lo digo, no compromete nada, pero esa es la intención. Hay cosas por mejorar, creo que la exigencia nos la tenemos que poner primero nosotros. Y si no la va a poner nosotros, no la va a poner el rival. Porque, como bien dice, es un rival de mucho nombre, de mucho peso. Entonces hay que, primero nosotros, estar muy bien, muy atentos. Tomar esto nuevamente como un partido ya de Copa América o de Mundial. Y después, si hacemos las cosas que nos corresponden y si mejoramos de lo que hicimos contra Australia, posiblemente tenemos un mejor resultado en la final”, dijo el entrenador nacional.

El partido contra Uzbekistán se presenta como una oportunidad crucial para que la Selección Mexicana siga su proceso de desarrollo y se prepare para los desafíos futuros en el ámbito internacional.

IO