Selección Mexicana: Alphonso Davies manda "recadito" al Tri

Alphonso Davies disfruta cada momento que vive en la concentración de la selección de Canadá en Edmonton, ciudad en donde creció y encontró el apego al futbol.

"Es increíble", dice en relación a estar en casa, en el Commonwealth Stadium en donde buscarán estar más cerca del objetivo final: clasificar a la Copa del Mundo.

El futbolista del Bayern Munich no se enganchó con un cuestionamiento respecto a sobre si la Selección Mexicana todavía les genera temor, "México es un gran equipo, todos lo sabemos. No es que ya no asusten, pero nos sentimos capaces de competirles y jugar contra ellos".

Añadió que "México es un buen equipo, vienen acá después de perder contra Estados Unidos, pero no podemos confiarnos de eso", comentó el atacante canadiense, quien además envió un mensaje a los mexicanos, luego de que se espera que para el día del partido la temperatura en Edmonton sea de -10 grados centígrados con altas probabilidades de que caiga nieve.

"No va a ser fácil para ninguno. Somos canadienses, crecimos con este clima. No sé qué decir de los mexicanos, espero que disfruten la nieve y el clima, pero al final quien se acomode mejor le irá bien", añadió Davies, quien destaca l hambre de triunfo que tiene el conjunto de la Hoja de Maple, en el que hay muchos jóvenes que quieren llevar a esta selección al siguiente nivel.

"Tenemos jugadores asombrosos, con un gran carácter que nos apoyamos unos a otros en los entrenamientos, en el día a día. Hay mucho talento joven, talento con hambre así que estamos listos por pelear por un lugar en Qatar".

JL